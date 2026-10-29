Продадоха домовете си, за да обиколят света. Закъсаха в Камбоджа

Да продадеш дома си, да оставиш стария живот зад гърба си и да се отправиш на околосветско пътешествие, което продължава с години. За някои това звучи като невъзможна мечта. За пътниците на круизния кораб MV Odyssey то беше действителност. До момента, в който плаващият им дом спря в Камбоджа и компанията обяви, че повече не може да продължи пътуването.

На борда се намираха 203 пътници, предимно американци, и 156 души екипаж. Част от пътниците бяха вложили спестяванията си в каюти, които трябваше да бъдат техен постоянен дом, докато обикалят света.

Вместо поредната екзотична дестинация ги очакваше новината, че трябва да слязат на брега и сами да започнат да търсят решение за бъдещето си.

Кораб вместо къща

Пътешествието започва през октомври 2024 г. от Белфаст, Северна Ирландия. Компанията Villa Vie Residences предлага необичаен модел на живот — хората купуват или наемат каюти и живеят на борда, докато корабът обикаля континентите.

Предвидени са стотици спирки в различни държави. За мнозина това е възможност да прекарат пенсионните си години в пътуване, без непрекъснато да резервират хотели, да опаковат куфари и да сменят адреси.

Цената на някои от предлаганите жилищни пространства достига стотици хиляди долари. Но за хората, които са избрали този живот, корабът е много повече от туристическа услуга. Той е дом, общност и обещание за години приключения.

Войната промени сметките

Когато MV Odyssey пристига в камбоджанското пристанище Сиануквил, пътниците все още очакват, че ще продължат по маршрута си.

Компанията обаче обявява, че рязкото поскъпване на горивата е направило дейността ѝ финансово неустойчива.

Според оператора месечният разход за гориво, изчислен на каюта, който преди е бил около 1800 долара, вече достига между 6000 и 8000 долара в някои части на Азия.

Причината е сътресението на световните енергийни пазари вследствие на войната с Иран.

Ръководството опитва да намали разходите, като корабът се движи по-бавно и остава по-дълго в пристанищата. Това обаче се оказва недостатъчно.

Само часове, за да напуснат

Според разкази на пътници някои от тях получават едва няколко часа предупреждение, че трябва да напуснат кораба.

Ситуацията е особено тежка за хората, които вече нямат постоянен дом на сушата. Те трябва да намерят хотел, да организират пътуване и да решат какво да правят с вещите си.

Компанията заявява, че работи по осигуряването на временни условия за настаняване и ще търси възможности за преструктуриране и ново финансиране през следващите 60 дни.

Но засега няма гаранция кога и дали околосветското пътешествие ще бъде възобновено.

Мечтата за живот без адрес

Историята на MV Odyssey е част от една сравнително нова тенденция — хора да заменят традиционния си дом с постоянно пребиваване на круизен кораб.

За едни това е начин да избягат от самотата, за други — да опознаят света, докато все още имат сили и здраве. Животът на борда предлага готова общност, развлечения и непрекъснато сменящи се гледки.

Но случилото се в Камбоджа разкрива и уязвимостта на този избор. Когато домът ти зависи от финансовото състояние на една компания, проблемите ѝ могат за часове да преобърнат целия ти живот.