Невъзможният полет! Денят, в който пилот с едно око промени света
Машина от плат и метал, един човек в кабината и една невъзможна мечта. Историята на Уайли Пост
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Машина от плат и метал, един човек в кабината и една невъзможна мечта. Историята на Уайли Пост
Софиянци направиха околосветско пътешествие само за денЯстия и сувенири от пет континента предлагат на коледния базар на посолствата Опашка от нетърп...
Сливен. Сливналията Валентин Дойчинов потегля във вторник на околосветско пътешествие с лек автомобил "Шкода". Тръгването на Дойчинов и неговия чешки...