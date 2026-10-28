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На 83 години и след 63 години сред облаците: необикновената история на една стюардеса

Когато е на 19, American Airlines я отхвърля с обяснението, че не е подходяща. Шест десетилетия по-късно Карол Феър се пенсионира като най-дългогодишната действаща стюардеса на същата авиокомпания

На 83 години и след 63 години сред облаците: необикновената история на една стюардеса
28 окт 26 | 12:36
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Когато Карол Феър се качва за първи път на борда като стюардеса през 1963 г., самолетите са съвсем различни, въздушните пътувания все още са привилегия за сравнително малко хора, а тя е едва 19-годишно момиче от Тенеси. Няма висше образование, израснала е в бедно семейство и търси работа, която да ѝ осигури добър доход.

Едва ли тогава си е представяла, че ще прекара следващите 63 години и половина в небето.

На 26 октомври 2026 г. 83-годишната американка извърши последния си полет като член на кабинния екипаж на American Airlines. Самолетът пристигна в Шарлът, Северна Каролина, от лондонското летище „Хийтроу“, където я очакваше посрещане, каквото рядко се организира за стюардеса.

Имаше балони, цветя, корона, поздравления от колеги и близки, а самолетът премина през традиционния воден салют, изпълнен от противопожарните автомобили на летището – чест, която обикновено се оказва на пилоти при последния им полет.

Първо я отхвърлили. После станала номер едно.

В историята на Карол има и немалка доза ирония.

Като млада кандидатка тя опитала да започне работа в American Airlines, но получила отказ. Обяснили ѝ, че не е подходяща за компанията.

Вместо да се откаже от мечтата си да лети, през 1963 г. започнала работа в Piedmont Airlines – сравнително малка американска авиокомпания, която по-късно, след поредица от сливания, станала част от American Airlines.

Така Карол все пак се озовала в компанията, която някога не я пожелала. И не просто останала там – достигнала първото място по стаж сред близо 30 000 стюардеси и стюарди.

„Ако обичаш това, което правиш, не искаш да спираш“, казва тя пред местната телевизия WSOC-TV.

От малките самолети до големите презокеански полети

През десетилетията Карол става свидетел на огромните промени в авиацията.

Започнала е на борда на малки самолети като Douglas DC-3, а по-късно обслужва пътници в големи машини, пресичащи Атлантическия океан.

Особено скъп за нея остава 15 юни 1987 г., когато участва в първия полет на Piedmont Airlines от Шарлът до Лондон.

Спомня си, че предната нощ била толкова развълнувана, че не могла да заспи. Преходът от малкия DC-3 към широкофюзелажния Boeing 767 ѝ се сторил невероятен.

Затова и последният ѝ полет не е избран случайно. Тя се връща от Лондон в Шарлът, затваряйки една глава от живота си по почти същия маршрут, с който е свързан един от най-щастливите ѝ професионални спомени.

Работата, която трябвало да продължи само шест месеца

Любопитното е, че в началото Карол изобщо не планирала да превърне летенето в професия за цял живот.

По думите ѝ възнамерявала да остане само шест месеца. Харесали ѝ обаче срещите с хора, пътуванията и самата работа.

Годините минавали, авиокомпаниите се променяли, самолетите ставали по-бързи и по-големи, но тя продължавала да посреща пътниците.

Дългата ѝ кариера е получила и официално признание. Карол е включена в залите на славата на авиацията в Северна Каролина и Тенеси, а историята ѝ е представена и в експозиция на авиационния музей „Сълънбъргър“ в Шарлът.

Последният полет и новите планове

За последното си пътуване Карол получава специално внимание не само от колегите си, но и от хора, които следят авиацията по света.

Сайтът за проследяване на полети Flightradar24 обозначава полет AA733 като последния полет на стюардесата Карол Феър.

При пристигането в Шарлът тя е посрещната с аплодисменти и празнична церемония.

„Дойде време. Наслаждавах се на всяка минута“, казва Карол, обяснявайки решението си да се пенсионира.

А какво ще прави сега жената, прекарала почти целия си съзнателен живот в самолет?

Няма намерение да бездейства. Планира да отделя повече време на доброволческите си занимания, на благотворителни инициативи и на организации, които подпомагат американските ветерани.

След повече от шест десетилетия, прекарани в грижа за пътниците, Карол Феър най-после ще има повече време за себе си и за хората, на които иска да помага.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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