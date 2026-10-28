Батман се появи в Лондон: плаща бензина на непознати, поправя улици и крие самоличността си

В Лондон се появи съвсем истински Батман. Не преследва престъпници и не се бори със злодеи, а плаща горивото на непознати, запълва дупки по улиците и продава шоколадчета Freddo за едва 5 пенса – цената, на която британците ги помнят отпреди години.

Мъжът с черната маска и наметалото, известен като „Лондонския Батман“, се появява на различни места в британската столица, помага на случайни хора и изчезва, без да разкрие самоличността си. Междувременно популярността му в социалните мрежи расте стремително.

След седмици на догадки журналисти от BBC London получили покана да се срещнат с мистериозния благодетел.

„Не е важно кой се крие под маската. Това, което правя, ме определя“, заявил той.

В поканата били посочени единствено час и място на срещата. Никой не знаел какво да очаква, нито кой ще се появи.

Накрая, в една безлюдна уличка, от сенките излязла познатата тъмна фигура.

На въпроса защо Лондон има нужда от Батман, непознатият отговорил:

„Вярвам, че всеки може да бъде герой. Искам да покажа доброто в Лондон. Хората изпитват трудности и аз искам да им помогна.“

Кой се крие зад маската?

Загадката около самоличността му се оказва почти толкова привлекателна за публиката, колкото и самите добри дела.

Мнозина в интернет са убедени, че зад маската стои популярният ютюбър и майстор на шегите Нико Омилана, известен с вирусните си видеоклипове, необичайните си инициативи и участията си в политически кампании.

Самият Омилана обаче отрича.

„BBC, само да ви кажа, че аз не съм Батман“, заявил той в гласово съобщение до медията.

Отрицанието му далеч не сложило край на подозренията.

Създателят на онлайн съдържание Рой Патрик смята, че въпреки всичко Батман може да се окаже именно Омилана.

„Когато се кандидатираше за премиер, той обикаляше и запълваше дупки по улиците, опитваше се да промени нещо“, припомня Патрик.

Според него е напълно възможно Омилана да е организирал инициативата, без сам да облича костюма.

„Може да е той, може и да не е. Може да е помолил някой друг да се преоблече вместо него. Всичко това са само предположения, но на мен, както и на много други хора, цялата история ми прилича на нещо, което би направил Нико Омилана.“

Други подозират връзка със сатиричния политически персонаж Каунт Бинфейс (Count Binface). Причината са шоколадчетата Freddo, които мистериозният Батман продава за 5 пенса. Връщането на старата им цена фигурирало сред обещанията в предизборната програма на Бинфейс.

Лондонският Батман обаче отказал да каже на BBC кой е всъщност, откъде идват парите за щедрите му жестове и дали цялото начинание не е замислено поне отчасти като проект за създаване на съдържание в интернет.

За по-малко от месец профилът му в Instagram събрал над 97 000 последователи, а видеоклиповете му многократно достигали стотици хиляди гледания.

Добри дела или успешна интернет кампания?

Според експерта по социални медии Риа Фрийман популярността на лондонския Батман има няколко обяснения.

„Първо, виждаме напълно пораснал човек, облечен като Батман, насред Лондон. Но освен това посланието е положително“, коментира тя.

„Всичко това е много свързано с времето, в което живеем. Горивото е изключително скъпо. Има криза с разходите за живот. Мисля, че тези видеоклипове насочват вниманието към проблеми, които мнозина от нас усещат всеки ден.“

Фрийман припомня, че вирусната популярност може да донесе и значителни финансови ползи на създателите на съдържание – чрез рекламни приходи, спонсорства и договори с различни марки.

Пари могат да се печелят и пряко от гледанията, а голямата аудитория отваря допълнителни възможности за търговски партньорства.

„Надежда за едно по-добро утре“

Самият Батман настоява, че мисията му е далеч по-проста.

„Искам да помогна на Лондон и да дам на хората надежда за едно по-добро утре“, казва той.

„Просто искам да направя това място по-добро. Да обединя хората.“

За онези, които са получили безплатно гориво, навременна помощ или просто повод да се усмихнат, може би няма особено значение кой се крие зад маската.

Защото в тази история по-важна от самоличността на Батман е идеята, че не е нужно да притежаваш свръхсили, за да направиш нечий ден по-добър.