Като бебе майка му се молела да оцелее. 21 години по-късно той ѝ спаси живота

Преди 21 години Лиза Силва се молела единствено малкият ѝ син да оцелее. Новороденият Оушън се борел с тежка инфекция и лекарите се опитвали да спасят живота му. Тогава майката не можела да си представи, че един ден ролите ще се разменят - и същото това момче ще порасне, за да ѝ подари част от себе си.

Днес историята на семейство Силва трогва хиляди хора. 21-годишният Оушън Пийс Силва, млад актьор и певец, пропътувал хиляди километри от източната част на САЩ до Хонолулу, Хавай, за да дари единия си бъбрек на майка си.

Причината била проста: не искал тя да чака години, докато се появи подходящ орган от друг донор.

„Тя ми даде всичко. Как бих могъл да не го направя?“

Решението на Оушън било напълно доброволно. Той знаел, че трансплантацията означава сериозна операция и възстановяване, но за него това бил начин да помогне на човека, който винаги се е грижил за него.

„Струва ми се, че това е най-малкото, което мога да направя. Все пак тя е моята майка. Тя ми даде всичко. Как бих могъл да не го направя?“, казва младият мъж пред Hawaii News Now.

Историята започнала две години по-рано, когато Оушън придружил Лиза на информационен семинар за донорството на органи.

Там научил повече за възможностите за трансплантация от жив донор и решил да се изследва, за да установи дали е съвместим с майка си.

Оказало се, че може да ѝ помогне.

Майката, която някога се молела за живота на сина си

За Лиза решението на Оушън имало особено силен емоционален смисъл.

Когато бил новороден, синът ѝ се разболял тежко от инфекция с респираторно-синцитиален вирус (RSV). Състоянието му било толкова сериозно, че животът му бил застрашен.

Майката си спомня онези дни с думите, които тогава отправяла в молитвите си:

„Моля те, нека синът ми живее.“

Двадесет и една години по-късно момчето, за чието оцеляване се молела, се превърнало в нейния бъбречен донор.

Тя никога не очаквала, че детето, което едва не изгубила, един ден ще бъде човекът, който ще ѝ помогне да избегне дългото чакане за трансплантация.

Операцията се състояла на 21 октомври

Оушън и Лиза били оперирани в сряда, 21 октомври 2026 г., в Хонолулу.

Според информацията на Hawaii News Now и страницата за набиране на средства на семейството трансплантацията преминала успешно.

Още на следващия ден, 22 октомври, младият мъж публикувал видео от болничното си легло във Facebook, за да разкаже как се чувства и какво е състоянието на майка му.

„Здравейте, хора! Току-що излязох от операция“, споделил той.

Оушън признал, че изпитва силни болки в коремната област, но уточнил, че според лекарите това е нормално след подобна интервенция.

След това съобщил новината, която семейството очаквало с огромно вълнение.

„Бъбрекът ми заработи веднага в тялото на мама“

По думите на младия донор лекарите му обяснили, че трансплантираният орган започнал да функционира веднага след поставянето му в тялото на Лиза.

Това било особено окуражаващо начало на възстановяването.

„Толкова съм благодарен за това“, споделил Оушън.

Той използвал видеото и за да отправи послание към хората, които преминават през трудни моменти:

„Само искам да ви напомня да запазите вярата си в подобни ситуации, независимо колко тежки могат да бъдат.“

След операцията и майката, и синът се възстановявали, съобщава People.

Какво предстои за младия донор?

Даряването на бъбрек е сериозна медицинска процедура, но при внимателно подбрани здрави донори повечето хора могат да продължат да водят пълноценен живот с един бъбрек.

Според Националната бъбречна фондация на САЩ живите донори обикновено могат да се приберат у дома след една или две нощувки в болницата.

Пълното възстановяване най-често отнема между четири и шест седмици, макар че срокът е индивидуален и зависи от здравословното състояние и вида на операцията.

След донорство лекарите препоръчват здравословен начин на живот, достатъчен прием на течности и внимание към факторите, които могат да повлияят на бъбречната функция. Алкохолът трябва да се употребява умерено, тъй като обезводняването е особено нежелателно.

Решението за живо донорство винаги изисква подробна медицинска оценка и информирано съгласие.

Семейството събира средства за медицинските разходи

Въпреки успешната операция семейство Силва продължава да се нуждае от финансова подкрепа.

Близките са организирали проверена кампания за набиране на средства, които да покрият медицински разходи, непоети от здравната застраховка.

За Лиза и Оушън обаче най-важното вече се е случило – трансплантацията е извършена и двамата имат възможност да се възстановят заедно.