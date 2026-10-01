Всичко за Бъбречна Трансплантация

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Майка даде бъбрек на сина си

Майка даде бъбрек на сина си

София. Бъбречна трансплантация от жив донор са направили в "Александровска болница". При нея донор е станала варненка. Жената е дарила орган на 36-год...

17 септември | 20:25
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