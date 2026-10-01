Майка ѝ дари бъбрек, а тя получи криле: Триша стана стюардеса за ден
„Много се гордея, че днес съм стюардеса на Qantas. Чувствам се страшно развълнувана и щастлива“, казва момичето във видео, разпространено от авиокомпа...
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„Много се гордея, че днес съм стюардеса на Qantas. Чувствам се страшно развълнувана и щастлива“, казва момичето във видео, разпространено от авиокомпа...
Бъбречната трансплантация в Александровска болница приключи успешно късно снощи. Това съобщиха от пресцентъра на болничното заведение. Вчера 51-годиш...
София. Бъбречна трансплантация от жив донор са направили в "Александровска болница". При нея донор е станала варненка. Жената е дарила орган на 36-год...