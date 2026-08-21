Бостанджиев готви футболна империя, Левски е само началото

Левски може да се окаже първата голяма фигура в мащабен международен футболен проект, зад който стои новият собственик на клуба Атанас Бостанджиев. Планът предвижда инвестиционният му фонд Gemcorp Capital Group постепенно да придобие или контролира клубове в различни части на света и да ги свърже в общо футболно семейство.

Най-сензационната част е подготвяната роля на бившия спортен директор на Арсенал Еду Гаспар, който трябва да бъде един от двигателите на цялата структура. Според информация на БЛИЦ бразилецът вече е провел няколко срещи с Бостанджиев в Лондон и двамата са стигнали до договореност.

Левски трябва да бъде първият голям камък

Идеята напомня на моделите, които през последните години промениха световния футбол. Най-популярният пример е City Football Group, в чиято огромна мрежа водещото име е Манчестър Сити, но към нея принадлежат или са свързани още клубове от различни континенти.

Подобна структура има и Sport Republic, която контролира Саутхямптън и турския Гьозтепе, където работи Станимир Стоилов. Замисълът около Левски е клубът да не остане изолиран проект, а да стане част от система, в която могат да се обменят футболисти, специалисти, информация и контакти.

От София до Африка, Азия и Америка

Gemcorp Capital Group има дейност в повече от 25 държави на развиващи се пазари в Субсахарска Африка, Близкия изток, Южна Америка, Югоизточна Азия и Източна Европа. Компанията разполага и с корпоративни центрове в Лондон, Луанда, Абу Даби, Дубай, Женева, Сингапур и Ню Йорк.

Именно в част от тези региони се очаква да бъдат търсени следващите клубове за бъдещата футболна мрежа. Ако планът се осъществи, Левски би получил достъп до много по-широк трансферен и скаутски пазар, както и до международна структура, каквато български клуб досега не е имал.

Еду може да се превърне в голямото оръжие

Най-силното име около проекта е Едуардо Сезар Дауд Гаспар, известен във футбола просто като Еду. 48-годишният бразилец познава английския футбол и от терена, и от ръководните кабинети, а между 2019 и 2024 г. беше спортен директор на Арсенал.

Той има и управленски опит в Нотингам Форест. Твърди се, че разговорите му с Бостанджиев вече са стигнали много напред, като срещите са провеждани в лондонския офис на инвестиционния фонд.

Още по-любопитна е информацията, че Еду вече е идвал инкогнито в София. Целта била да види Левски отблизо и да се запознае с плановете за новия стадион.

Целта е "Герена" да види съвсем други футболисти

Ролята на бразилеца няма да се ограничава до ежедневните дела на Левски. Плановете са той да координира футболното развитие на цялата бъдеща група и да използва международните си контакти за изграждането на обща спортна стратегия.

"Еду ще е движещият фактор в голямото футболно семейство. Той няма да отговаря само за трансферите и делата в Левски. Работата му ще е глобална", твърдят хора от футболните среди.

Според тях една от конкретните задачи вече е очертана - на "Герена" да бъдат привличани футболисти от по-висока класа. "Целта е Левски да се превърне в хегемон в България за години напред, който ще пробива и доказва и на европейската сцена", гласи още информацията около проекта.