Гиздол в новия стадион: От днес в ЦСКА ще се работи много здраво СНИМКИ

ЦСКА официално представя новия старши треньор на клуба Маркус Гиздол. Той застава пред представителите на медиите за първи път след назначението си начело на "червените". Брифингът се провежда в залата за пресконференции на новия стадион "Българска армия", което е и първото официално събитие на съоръжението.

"Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално. През миналата година имах разговори с други клубове, но нещата не стояха по този начин. Тук говорим за голям клуб. Когато бях по-млад помня някои от големите европейските мачове на ЦСКА, които са емблематични за историята на клуба. Още при първите разговори с хора от клуба разбрах, че те са гладни да бъдат успешни. Радвам се, че можем да работим заедно в тази насока.

Преди всичко мисля, че разполагам с добра група от фуболисти. Разбира се, тепърва във времето ще видим как ще се развие отборът, как ще приемат моите идеи. Но съм убеден, че ЦСКА разполага с група от много добри футболисти. Няма нужда ръководството да ми казва. Аз съм достатъчно опитен човек, за да знам, че когато си в начело на клуб като ЦСКА се гонят успехи и титли. Наслаждавам се на това предизвикателство, нямам търпение да започна и в общи линии за това подписах.

Не съм човек, който дава много обещания, но от днес в ЦСКА ще се работи много здраво, за да ставаме по-добри. Знам, че клубът разполага с огромна история и най-добрите привърженици в страната. Една от най-големите цели е да ги направим щастливи и да ги радваме!

Може би вероятно знаете, че съм работил дълги години с Ралф Рагник, харесвам идеята за футбола, която той изповядва. Директен футбол, с транзиции, владеене на топката, вертикален футбол и диктуване на играта.

Винаги имаш конкретна идея как искаш да играеш, но след това трябва да се настроиш спрямо футболистите, с които разполагаш. Във всички отбори в Бундеслигата, които съм работил, беше така. Изгледах няколко мача на отбора, справят се никак не лошо. Не мога да променя всичко за ден или седмица, въпрос на време е – колко бързо футболистите ще свикнат с новите изисквания. Знаете кога е следващият двубой. Имаме нужда от време, но нямаме такова, така че трябва да работим. Трябва да вкараме нещата, които искаме да видим още в следващия двубой", каза Гиздол.