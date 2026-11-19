От ЦСКА обявиха, че днес в 16:30 ще започне свободната продажба на билети за мача срещу Трабзонспор. Информацията касае тези фенове, които нямат абонаментна карта, но разполагат с фенска такава.

Ето какво написаха "червените":

"Армейци,

Информираме ви, че след 16:30 ч. днес всички притежатели на фен карта на ЦСКА ще могат да закупят свободно билети за домакинския мач срещу Трабзонспор от Лига на конференциите.

Двубоят ще се играе на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 ч. на ст. "Българска армия".

Можете да закупите билети чрез портала tickets.cska.bg или през клубното ни приложение MyCSKA.

САМО ЦСКА!"