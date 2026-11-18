Двама от най-важните футболисти на "сините" – Сержиньо и Акрам Бурас, вече са възстановени от контузиите си и са на разположение на старши треньора Хулио Веласкес, предава Дспорт. Завръщането на двамата полузащитници е сериозно подсилване за столичния гранд, тъй като от началото на сезона те рядко имат възможност да играят заедно.

Испанският специалист разчита изключително много на качествата им, особено при изграждането на атаките и контрола върху играта в средата на терена.

Португалският халф получи контузия при победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Gol.bg съобщи, че Сержиньо е получил разтежение на адуктор от първа степен, като първоначалните прогнози предвиждаха възстановяване между една и две седмици. Травмата се оказа сравнително лека, но попречи на 26-годишния футболист да вземе участие във Вечното дерби с ЦСКА. Сега португалецът отново е в сметките на Хулио Веласкес, който ще може да разчита на един от най-постоянните си футболисти през настоящата кампания.

Добрата новина за Левски е и възстановяването на Акрам Бурас. Алжирският полузащитник пропусна значителна част от сезона заради контузия, което ограничи възможностите на треньорския щаб в средата на терена. Бурас е сред най-универсалните футболисти в състава. Той може да изпълнява както дефанзивни, така и офанзивни функции, а движението му между линиите дава допълнителни възможности при организирането на атаките. Завръщането му ще позволи на Веласкес отново да използва различни комбинации в халфовата линия, включително съвместното му участие със Сержиньо.

Привлеченият от Санта Клара Сержиньо бързо се утвърди като основна фигура в състава на Левски. Двамата имат различни, но взаимнодопълващи се функции. Сержиньо организира атаките и определя темпото на играта, докато Бурас осигурява динамика, движение и допълнителна острота в предни позиции.

След паузата за националните отбори Левски се завръща на стадион "Георги Аспарухов", където в неделя, 22 ноември, ще приеме Локомотив София в столично дерби.

Възстановяването на Сержиньо и Бурас дава на Хулио Веласкес повече възможности при избора на състав за предстоящия двубой. Четири дни по-късно на "сините" предстои и гостуване на Олимпик Марсилия в Лига Европа.