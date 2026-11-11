Маркус Гиздол е учебник за родните треньори

Футболист №1 на България за 2013 г. Иван Иванов изчетка треньора на ЦСКА Маркус Гиздол. Под ръководството на германския специалист "армейците" биха последователно всички останали тимове от Топ 4 - ЦСКА 1948 (3:2), Лудогорец (2:0), а в неделя и Левски (3:0). В YouTube предаването "Шампионски игри" Иванов обърна специално внимание на опита на Гиздол, спокойствието, което излъчва, и способността му бързо да предаде идеите си на футболистите.

"Гиздол е урок за българските треньори. Това е човек, който идва от друга школа, бил е на друго ниво и знае тънкостите как да го направи", започна Иванов.

Той подчерта, че германецът има сериозна преднина по отношение на треньорския опит.

"Това е човек, който е водил около 200 мача в Бундеслигата, имал е опит в други държави. Не е на 35-36 години и така нататък. Така че има много плюсове и неслучайно с такава лекота съумя да предаде идеите си. Вижда се едно спокойствие в него", обясни Иванов.

Иванов, който понастоящем води Етър, направи интересно сравнение между германския наставник на ЦСКА и испанския треньор на Левски Хулио Веласкес.

"Аз харесвам емоцията на Веласкес, но в същото време харесвам и спокойствието на Гиздол. В него има това германско излъчване, което носи увереност как да предаде нещата на футболистите."

"Голямото предимство на ЦСКА са нападателите. Това е категорично. Те разполагат с невероятна тройка нападатели - лек нападател, който има добър завършващ удар и може да бъде използван и на фланга, както и двама нападатели, които имат страхотна физика", посочи Иванов.

Той обърна специално внимание на Жоел Цварц, когото определи като изключително полезен за футбола в България заради физическите му качества и умението да печели единоборства.

"Има страшна физика, което в България адски много помага. В наказателното поле ще отиде, ще се бута с централните защитници, ще ги смачка. Дори когато центрирането не е добро, той ще съумее да пребори съперника и да завърши атаката. Има уникален завършващ удар и невероятен ляв крак", коментира Иванов.

Ексзащитникът открои и вратаря Фьодор Лапухов като едно от сериозните предимства на ЦСКА. Той припомни ключовите намеси на беларуския страж срещу Панатинайкос и в дербито, като подчерта неговата комплексност.

"Лапухов е комплексен вратар. Силен е в рамките на вратата, но ако се притесняваш да изграждаш атаките с крака, имаш него в лицето си - футболист, който страхотно разпределя играта и е невероятен по рамката", завърши Иванов.