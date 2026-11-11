Гръмна сериозен скандал в Италия заради националния отбор

Огромно напрежение около повиканите в националния отбор на Италия се разрази в страната. В центъра на бурята е решението на селекционера Роберто Манчини да не изпрати повиквателна на полузащитника на Фрозиноне - Джакомо Кало.

Липсата на името му в списъка предизвика сериозни дискусии, които бяха подхранени от изявления на агента на играча, а сега към тях се присъедини и колоритният бивш нападател Антонио Касано.

В типичния си безкомпромисен стил, Касано изрази мнението си по време на предаването "Viva el Futbol", като не остави съмнение, че според него Кало е трябвало да бъде в състава на "Скуадра адзура".

"Познавам Джакомо от последната ми година в Сампдория, точно преди да спра с футбола. Тренирах с Примаверата на Чичо Педоне и Паоло Анони, а той беше там. Момче с уникална доброта и скромност. Това, което прави в момента, е пред очите на всички. Аз щях да го повикам", казва Касано.

"Ако пред него бяха Шави, Андрес Иниеста, Сеск Фабрегас, Серхио Бускетс, Чаби Алонсо и Маркос Сена, щях да кажа на Джакомо: "Обичам те, но си остани вкъщи". Но ти даваш толкова много шансове на играчи като Николо Фаджоли, който е нито риба, нито рак. Николо Барела от три-четири години е в свободно падане, а Сандро Тонали стана за смях срещу Тотнъм", заяви още Касано.

Той завърши анализа си с аргумента, че представянето на халфа на Фрозиноне, който е сред водещите фигури в отбора си от началото на сезона, е заслужавало признание.

"Аз щях да повикам Кало поне за тези два мача. Той вече има пет гола с един слаб отбор като Фрозиноне. Справя се добре, Джакомо е основният стълб, повтарям, макар да не е нито Шави, нито Андрес Иниеста, нито Андреа Пирло. Но за това, което ми показва, аз щях да го възнаградя. Разбира се, Роберто трябва да залага на младите", каза Касано и заяви, че според него младокът Рикардо Касано е викнат от Манчини като "пиар ход".