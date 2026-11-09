Бекер взе решението за Ливърпул

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер обяви, че има желание да остане в клуба и след края на настоящия сезон, когато изтича неговият договор. 34-годишният бразилски страж премина на „Анфийлд“ от Рома през 2018 г. срещу сумата от 66,8 милиона паунда и до момента има записани 347 мача за „червените“.

„Да, искам да остана. Фокусиран съм върху това да играя във всеки мач, но в съзнанието си съм щастлив да остана тук. Това зависи от много аспекти и различни ситуации, но моето желание е да остана – аз и семейството ми сме щастливи тук“, сподели Алисон.

Той допълни, че все още е гладен за трофеи и силни изяви на най-високо ниво, докато здравето и силите му позволяват. На въпрос дали вече е провеждал разговори за нов договор, вратарят отговори: „Не, но моят агент разговаря с клуба.“ По-рано тази година той е обмислял възможността да премине в Ювентус, но в крайна сметка е решил да остане в Ливърпул.