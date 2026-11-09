Обрат с Никола Цолов във Формула 1

Никола Цолов вероятно ще трябва да отложи дебюта си във Формула 1 с още един сезон. Лиам Лоусън е фаворит да запази мястото си в Рейсинг Булс и през 2027 година, след като впечатли с представянето си по време на уикенда за Гран При на Бразилия.

Според информация на "The Race" окончателното решение все още не е одобрено от основните акционери на Ред Бул, но към момента всички индикации са в полза на нов договор за новозеландския пилот. Очаква се официална яснота по въпроса преди следващия старт от календара, а именно Гран При на Лас Вегас, предава "Топ спорт".

През последните седмици бъдещето на Лоусън в Рейсинг Булс беше обект на сериозни спекулации. Сред обсъжданите варианти беше и възможността младият български талант Никола Цолов да получи повишение и да заеме място в отбора, където да бъде съотборник на Арвид Линдблад.

Силният сезон на Лоусън обаче накланя везните в негова полза. Той заема деветата позиция в генералното класиране при пилотите и има съществен принос за петото място на Рейсинг Булс при конструкторите. Освен това опитът му би бил особено полезен за Линдблад, който ще се нуждае от стабилен ориентир през втората си кампания във Формула 1.

От Ред Бул обаче не пренебрегват развитието на собствените си млади състезатели. Инвестициите в академията на тима предполагат, че ръководството ще търси възможност да даде шанс на най-перспективните си таланти. Именно затова евентуалното повишение на Цолов би било логична стъпка след впечатляващото му представяне във Формула 2 през настоящия сезон.

Българинът заема второто място в генералното класиране преди заключителните два кръга в Катар и Абу Даби. Той продължава да има възможност да се пребори за шампионската титла, като ситуацията около основния му конкурент Рафаел Камара също може да окаже влияние върху развоя на шампионата.

Ако прогнозите за нов договор на Лоусън се потвърдят, Цолов вероятно ще трябва да изчака още една година за шанс във Формула 1. Представянето му във Формула 2 обаче продължава да затвърждава позициите му сред най-обещаващите млади пилоти в академията на Ред Бул.