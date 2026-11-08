Веласкес изравнява треньорска легенда на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще изравни треньорска легенда от чужбина по броя на водените вечни дербита за първенство. За испанеца това ще е шести сблъсък за първенство, като личният му баланс досега е 2 победи (в последните 2 дуела), 2 равенства и 1 загуба.

Първият му досег с най-чакания футболен двубой у нас бе на 2 март 2025 г. Тогава Левски се спаси от поражение с два гола в добавено време за крайното 2:2. Тогава от отсрещната страна на барикадата бе колегата му Александър Томаш. Последваха поражение с 0:1 на 8 ноември 2025 г. вече срещу Христо Янев, равенство 1:1 на 13 април 2026 г., когато дори бе заместван на тъчлинията от помощника му Фернандо Лаборие, за да дойдат двете победи с 3:1 на 25 април т.г. и с 2:0 на 16 май.

Странно или не, загубите на сините с Рудолф Витлачил на скамейката са повече от победите – 3 срещу 2, балансът му в срещите за купата пък е „фифти-фифти“ – един загубен и един спечелен финал, пише "Тема спорт". По-особен случай е другият с 5 шампионатни мача досега, както и Веласкес – сърбина Люпко Петрович, който единствен в историята е бил и от двете страни на треньорската барикада в дербито. Към 4-те мача начело на Левски той прибави и равенство 2:2 с ЦСКА на 1 септември 2019 г.

Чужденец води един от двата ни исторически гранда и при първия им сблъсък в току-що създадената А група – на 11 декември 1948 г. с унгареца Режьо Шомлай Левски бие с 1:0, става и шампион, а впоследствие с маджарина начело взима и купата след епични 3 финала с червените. 4 шампионатни дербита не стигнаха на италианеца Делио Роси, за да запише победа над армейците в първенството, той обаче се реваншира с отстраняването на ЦСКА на полуфиналите за Купата на България с 2:0 и 2:2.