Левски с огромен скок в УЕФА! Стана №1 в Европа

Левски оглави класацията за най-голям прогрес сред всички европейски клубове тази седмица, съобщава платформата „Football Meets Data“. Тимът, воден от Хулио Веласкес, спечели 2000 точки след важната победа с 1:0 над Ягелония в основната фаза на Лига Европа. Този успех изстреля „сините“ с цели 20 позиции напред и те вече заемат 151-во място в ранглистата на УЕФА.

Втори в класацията по най-голям скок е румънският Университатя Крайова (изкачване с 15 места до №134) след победата с 2:0 над Егнатия в Лигата на конференциите. Челната тройка допълва норвежкият Викинг, който се придвижи с 13 позиции до 141-во място благодарение на успеха с 4:1 срещу Сабах в Шампионската лига.