Били сме империя! Царят, който направи България една от великите сили

Той превърна България в решаващ фактор на Балканите, плени император и показа, че Търново вече не е просто столица на възстановена държава, а център на сила, с която Европа трябва да се съобразява

На 8 ноември 1204 година в Търново се случва нещо много голямо - церемония, която нарежда България при великите сили на XIII век.

В българската столица пристига пратеник на един от най-могъщите духовни владетели на средновековна Европа – папа Инокентий III. Кардинал Лъв носи корона, скиптър и знаме. Пред него стои Калоян – владетелят, който не иска просто да управлява възстановеното Българско царство. Той иска светът да признае правото му да бъде наследник на Симеон Велики, Петър и Самуил.

На следващия ден след признаването на архиепископ Василий за примас на Българската църква кардиналът поставя короната върху главата на Калоян. Папата го признава за крал на българи и власи. Българският владетел обаче има собствено разбиране за случилото се. В писмата си до Рим той продължава да се титулува като император, тоест цар.

Така, с изключителен дипломатически усет, Калоян постига нещо, което оръжията сами по себе си не могат да му дадат – международно признание за българската държавност и за приемствеността ѝ с могъщите владетели от Първото българско царство. А само няколко месеца по-късно ще покаже на бойното поле, че България има силата да защити това достойнство.

Най-малкият брат, който наследи голямата битка

Калоян е най-малкият от тримата братя Асеневци – Асен, Петър и Калоян, които поставят началото на въстанието срещу византийската власт през 1185 година. То избухва в Търново и постепенно прераства в движение за възстановяване на българската държава. След години на сражения и дипломатически усилия Византия е принудена да признае възстановяването на България.

Първоначално начело застават Петър и Асен. Те успяват да върнат българската държавност на политическата карта, но борбата не приключва с това. Империята не се примирява лесно със загубата на земи, а вътрешните противоречия и съперничеството между болярите продължават да застрашават новата държава.

След убийството на Асен през 1196 година и на Петър през 1197 година властта преминава към Калоян. Той поема управлението в момент, когато България е възстановена, но все още трябва да доказва правото си на съществуване пред своите съседи.

За произхода и младостта му няма толкова подробни сведения, колкото за политическите му действия. Известно е, че е бил в плен в Константинопол, откъдето успява да се завърне. Този опит вероятно му дава и непосредствен поглед върху византийската политика, нейните слабости и начините, по които империята се опитва да подчинява противниците си.

Калоян не наследява спокойно царство. Наследява битка. И се оказва владетел, който умее да я води едновременно с меч и с перо.

България вече не иска да бъде ничия периферия

Една от първите големи задачи пред новия владетел е да укрепи териториите, завоювани от предшествениците му, и да върне земи, които съседите се опитват да откъснат от България.

В отношенията с Византия Калоян съчетава военен натиск с преговори. В началото на XIII век българските войски постигат успехи в Североизточна България и по Дунав, а през 1201 година е превзета Варна – важна крепост, която има стратегическо значение за контрола над Черноморското крайбрежие. Впоследствие е постигнат мир с Византия, която признава част от българските придобивки.

На северозапад обаче се появява друга опасност. Унгарското кралство проявява претенции към българските земи в областите на Белград и Браничево. Калоян не допуска това да се превърне в трайна загуба. След военни действия българската власт е възстановена в оспорваните територии, а дипломатическите отношения с Рим по-късно ще му помогнат да ограничи унгарските амбиции.

Тъкмо тук се проявява една от най-силните страни на владетеля. Той разбира, че България не може да разчита само на победите на бойното поле. Трябва да бъде призната и в международните отношения, да има съюзници, да използва противоречията между големите сили и да не допуска нито един съсед да я превърне в зависима държава.

Писмата до папата – голямата дипломатическа игра на Калоян

В края на XII и началото на XIII век папа Инокентий III е сред най-влиятелните политически фигури в Европа. Той се стреми да разшири авторитета на Римската църква и да постави под духовното си върховенство колкото може повече християнски владетели.

За Калоян това е възможност, която не бива да бъде пропусната.

Българският владетел търси международно признание, което Византия не желае да му даде в пълния му обем. За него е важно не просто папата да го нарече владетел, а да признае, че българската корона има историческа легитимност и че той е наследник на предишните български царе.

Кореспонденцията между Търново и Рим се разгръща особено активно между 1202 и 1204 година. Разменят се писма и пратеничества. Папата отправя предложение за църковно сближаване, а Калоян отговаря с внимателно формулирани искания. Той настоява за владетелска корона и за признаване на достойнството на Българската църква.

В писмата си българският владетел припомня имената на Симеон, Петър и Самуил. Това не е случайно избрана историческа украса. Калоян настоява, че България не е нова държава, която тепърва трябва да получи право на съществуване. Тя има собствена история, владетелска традиция и международно признато в миналото достойнство.

Посланието му към папата е ясно: короната не е подарък, който България моли да получи. Тя е право, което владетелят иска да бъде потвърдено.

Калоян използва и друг дипломатически ход. В преговорите става дума за възможността Византия да признае царската му титла и църковната самостоятелност на България. Това засилва позицията му пред Рим. Папата трябва да разбере, че не е единственият, към когото Търново може да се обърне.

Инокентий III също има интерес от споразумението. Ако България признае върховенството на Римската църква, папството ще спечели влияние на Балканите. Така двете страни влизат в преговори, в които всяка преследва собствените си цели.

През 1204 година е постигнато споразумение за църковна уния. Калоян приема върховенството на папата, а Рим признава владетелското му достойнство. Това не означава, че българският народ изоставя православната си традиция. Унията урежда отношенията между църковните институции и Рим, но в България продължават да се спазват православните обреди и да се следва източната християнска традиция.

Това е политически компромис, в който Калоян успява да получи много, без да се отказва от основите на българската държавност.

Корона, скиптър и знаме – какво всъщност получава България на 8 ноември

Папският легат кардинал Лъв пристига в Търново през октомври 1204 година. На 7 ноември той признава архиепископ Василий за примас на Българската църква и му връчва знаците на духовното достойнство. На следващия ден, 8 ноември, е коронясването на Калоян.

Церемонията има огромно значение. Владетелят получава корона, скиптър и знаме от името на папата. Към това се прибавя и признанието на Рим за неговото кралско достойнство. Според договореностите българският владетел получава и право да сече монети със своя образ – важен символ на суверенитета.

Но има една съществена подробност, която прави историята още по-интересна. Папата го признава за крал – rex. Калоян обаче не приема това като понижение на владетелското си достойнство. В собствената си кореспонденция той се титулува като император – imperator, тоест цар.

Това разминаване не е просто въпрос на думи. В средновековна Европа титлите имат политическа тежест. Римската църква следва собствена йерархия на владетелските достойнства, докато Калоян защитава историческото право на България да бъде царство.

Същото се случва и с архиепископ Василий. Папата го признава за примас, а българската страна възприема това достойнство като равностойно на патриаршеското. В българските документи и традиция Василий е наричан патриарх.

Така церемонията от 8 ноември се превръща в дипломатическа победа с две различни тълкувания. Рим получава формално признание на своето духовно върховенство, а България – международно потвърждение на владетелския и църковния си престиж.

За Калоян обаче най-важното е, че България вече разговаря с папата като държава, която има собствена история и собствено достойнство.

Четвъртият кръстоносен поход – съюзникът, който се превръща във враг

Докато Калоян води преговори с Рим, на Балканите се случва събитие, което променя цялата политическа карта на региона.

Четвъртият кръстоносен поход е организиран с цел да достигне Светите земи. Вместо това през април 1204 година кръстоносците превземат и разграбват Константинопол – столицата на Византийската империя. На мястото на старата империя е създадена Латинската империя, а начело застава Балдуин Фландърски.

За Калоян това е едновременно възможност и заплаха. Византия е отслабена, но на нейно място се появява нова сила, чиито владетели претендират за власт над бившите ѝ земи. Българският цар прави опити за разбирателство с новите господари на Константинопол. Той предлага сътрудничество и търси признание на своята държава.

Латинските барони обаче не желаят да приемат България като равноправен партньор. Те гледат на българските земи като на територии, които могат да бъдат подчинени. Започват нападения, а населението в Тракия се надига срещу новата власт.

Калоян застава на страната на въстаналите градове и крепости. Така конфликтът става неизбежен. Българският владетел вече не се изправя срещу Византия, а срещу армията на западното рицарство, което доскоро се е смятало за почти непобедимо.

Одрин, 14 април 1205 г. – денят, в който Калоян сломи рицарската непобедимост

Най-голямата военна победа на Калоян е битката край Одрин на 14 април 1205 година.

Срещу българите се изправя армията на Латинската империя, водена от император Балдуин I. В нея има тежковъоръжени западни рицари, които разчитат на силата на конницата си и на фронталния удар.

Калоян избира различен подход. Българската армия използва подвижни отряди и тактика, която изтощава противника и го въвлича в неблагоприятни условия. Важна роля в битката имат и куманските конници, които действат бързо, примамват латинската конница и я откъсват от останалите сили.

Когато рицарите се впускат в преследване, попадат в капана на българската войска. Последвалият удар разбива редиците им. Латинската армия претърпява тежко поражение, а император Балдуин е пленен.

Това е събитие с огромен отзвук в Европа. Владетелят на новата империя, създадена след превземането на Константинопол, попада в ръцете на българския цар. Балдуин е отведен в Търново, където умира в плен - в Балдуиновата кула. Обстоятелствата около смъртта му остават предмет на исторически спорове.

Победата при Одрин променя съотношението на силите на Балканите. България вече не е просто държава, която се опитва да запази възстановената си независимост. Тя е сила, способна да нанесе съкрушителен удар на една от най-мощните армии в Европа.

Името на Калоян се превръща в предупреждение за латинските владетели.

Владетелят, който разширява България

Победата при Одрин не е единичен военен успех. В следващите години Калоян продължава настъплението си срещу латинците и техните съюзници. Българските войски действат в Тракия и Македония, а редица градове и крепости преминават под българска власт или признават върховенството на Търново.

Калоян умее да използва недоволството на местното население срещу новите господари. Гръцки и други византийски поданици, които не приемат латинското управление, виждат в българския владетел възможност да се освободят от натиска на завоевателите. Така той разширява влиянието си не само чрез военни победи, но и чрез политически съюзи.

В това отношение Калоян продължава делото на Асен и Петър, но го извежда на ново равнище. България вече не се ограничава с отбраната на собствените си граници. Тя участва активно в борбата за наследството на Византия и се превръща в една от водещите сили в Югоизточна Европа.

Неговата политика е амбициозна, но не и лишена от реализъм. Калоян разбира, че след падането на Константинопол се отваря рядък исторически прозорец. Старият ред е разрушен, а новият още не е укрепнал. България може да заеме място, което доскоро е било немислимо за нея.

Защо Калоян остава в историята като Ромеоубиеца

В западните и византийските хроники Калоян често е представян като безпощаден противник. След победата при Одрин той води продължителна война с латинците, а името му се свързва с тежки разрушения и жестоки наказания. В някои източници получава прозвището „Ромеоубиеца“ – заради войната си срещу ромеите, както византийците наричат себе си.

Това прозвище трябва да бъде разглеждано в контекста на средновековната пропаганда и на ожесточените конфликти между държавите. Калоян не води война срещу един народ в съвременния смисъл на думата, а срещу политическата власт и военните сили, които застрашават България и нейните интереси.

Той е владетел на епоха, в която държавите се разширяват с оръжие, а победителите налагат волята си на победените. В тази сурова действителност Калоян се оказва не по-малко решителен от противниците си.

Последната битка пред стените на Солун

През 1207 година Калоян насочва усилията си към Солун – един от най-важните градове в региона. Обсадата е част от стремежа му да разшири българското влияние в Македония и да нанесе нов удар върху латинската власт.

Но тъкмо пред стените на града приключва животът на един от най-успешните български владетели.

Калоян умира през октомври 1207 година по време на обсадата. Обстоятелствата около смъртта му не са напълно изяснени. Съществуват версии за заговор и убийство, в които се споменава куманският военачалник Манастър.

Смъртта на Калоян прекъсва една забележителна политическа и военна кариера. България губи владетел, който е успял да съчетае дипломация, военна сила и стратегическо мислене. След него на престола застава Борил, а по-късно управлението на Иван Асен II ще изведе Второто българско царство до нов връх.

Какво оставя Калоян на България

Калоян управлява само десет години – от 1197 до 1207 година. Но за това кратко време успява да промени положението на България в Европа.

Той укрепва възстановената държава, разширява териториалното ѝ влияние, ограничава претенциите на съседите и извоюва международно признание от Рим. Успява да използва църковната дипломация като инструмент на държавната политика, без да превърне България в покорна територия на чужда сила.

Победата при Одрин има значение далеч отвъд конкретната битка. Тя показва, че Латинската империя не е непобедима и че България може да бъде решаващ фактор в борбата за власт на Балканите. Пленяването на Балдуин е унизителен удар за новата империя и доказателство за военната мощ на Търново.

Най-голямото постижение на Калоян обаче е, че успява да върне България в голямата европейска политика. Той не се задоволява с това страната му да бъде призната от един съсед или да бъде оставена на мира. Иска тя да бъде уважавана като царство с история, владетелска традиция и собствена воля.

На 8 ноември 1204 година кардинал Лъв поставя короната на главата му. Но Калоян не чака тази корона, за да се почувства цар. Той вече е изградил властта си с победи, дипломация и умението да вижда възможности там, където другите виждат само опасности.

И може би точно това е най-важният урок от неговото управление: България не се е върнала на картата на Европа само защото някой е признал правото ѝ да съществува. Тя се е върнала, защото е имала владетели, способни да накарат света да се съобразява с нея. Калоян е един от най-ярките сред тях.