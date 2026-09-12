Кючек под Паметника на Асеневци взриви Велико Търново: „Това е гавра!“
Видеото към песента „Шекер кларинет“ предизвика бурни реакции
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Видеото към песента „Шекер кларинет“ предизвика бурни реакции
Непознати страници от славната ни история разказва Росен Петров в подкаста на "Стандарт"
Спектакъла открива програмата за честване 830- годишнината от въстанието на Асен и Петър и възстановяването на българската държава Ново 3D шоу ще е...
Велико Търново. 14-годишно момче оцеля след полет от парапет близо до паметника "Асеневци" във Велико Търново. Седмокласникът получил сериозни нараняв...
Велико Търново. Дворецът на Асеневци на Царевец блести в цялата си прелест в интернет, след като архитектът Пламен Цанев успя да го възстанови виртуал...
Да имитираш другите е неизбежно. Позорното е да имитираш себе си
Велико Търново. Отново боядисаха паметника на Асеневци във Велико Търново. Ден след като монументът бе почистен след първата вандалска проява, последв...
Велико Търново. Доброволци, по инициатива на СБХ-Велико Търново, почистиха паметник Асеневци тази сутрин. Един от емблематичните за Велико Търново мон...
Велико Търново. Вандали изрисуваха паметника на Асеневци във Велико Търново, след като по подобен начин бяха "украсени" и други паметници в различни г...
От есента лифт ще качва туристите до крепостта
Велико Търново. Странната птица "кацнала" на стълбите пред паметника на Асеневци ще бъде изтрита казаха от общината. Вече е започнало проучване на с...