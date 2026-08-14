Кючек под Паметника на Асеневци взриви Велико Търново: „Това е гавра!“

Вълна от недоволство се надигна сред жителите на Велико Търново след появата на музикален клип, заснет под Паметника на Асеневци.

Видеото към песента „Шекер кларинет“, публикувано в интернет на 12 август, предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Като автор на произведението се посочва групата „Трио Бенд“.

В клипа музикантите изпълняват кавър версия на известния кючек „6 без 10“, а зад тях се вижда един от най-разпознаваемите символи на старата столица-Паметникът на Асеневци, посветен на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Видеото е допълнено и от изпълнения на танцьорки, предава NOVA.

Клипът бързо събра хиляди гледания и получи одобрението на почитателите на този музикален жанр. За много великотърновци обаче кадрите са по-скоро провокация и демонстрация на неуважение към културно-историческото наследство на града.

В социалните мрежи се появиха остри коментари от жители на Велико Търново, които определят заснемането като неуместно.

„Това е гавра с паметта на царете ни и с един от символите на Велико Търново. Недопустимо е подобни пространства да се използват за евтин кич“, пишат разгневени граждани.

Към момента не е ясно дали за заснемането на клипа е имало официално разрешение за използване на пространството около Паметника на Асеневци.

Жители на старата столица настояват компетентните институции да се сезират по случая и да дадат отговор дали заснемането е било съгласувано, както и дали ще бъдат предприети мерки.

Според гражданите е необходимо да има ясни правила за използването на историческите паметници и знаковите места на Велико Търново, за да не се превръщат те в декор за съдържание, което може да бъде възприето като неуважително към историческата памет на града.