Евровизия в Бургас: "Ще направим така, че България да се помни"

„Ще направим всичко възможно всички да запомнят „Евровизия 2027“ и за България да се говори много години“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов по БНТ.

По думите му подготовката за конкурса започва незабавно, тъй като времето до събитието е ограничено. Николов определи домакинството като „изключително голям успех за целия регион“ и подчерта, че Бургас разполага с добра транспортна свързаност и необходимия опит за посрещане на голям брой гости.

„Арена Бургас“ ще бъде центърът на конкурса

Кметът разказа, че апликацията на Бургас за домакинството е била над 80 страници, придружена от таблици, скици и диаграми. Основното място за провеждането на конкурса ще бъде „Арена Бургас“.

„Това е най-новопостроената зала в България“, посочи Николов и припомни, че още при изграждането ѝ е било предвидено тя да приема не само спортни, но и мащабни музикални събития.

След разговори с експертите на EBU обаче ще бъдат необходими допълнителни дейности по озвучаването, акустиката и вътрешната логистика. Предвижда се и увеличаване на творческото пространство, за да бъде осигурена необходимата сцена за конкурса.

„Стотици милиони ще наблюдават това събитие. И ние трябва да направим така, че технически да няма никакъв проблем по отношение на излъчването“, каза кметът.

Повече от 40 държави идват в Бургас

По думите на Николов рекордният брой участващи държави – над 40 – ще бъде едно от големите предизвикателства пред организаторите.

Част от многоетажния паркинг до залата ще бъде използвана за технически екипи. В близост има и терен, предвиден за бъдещо спортно училище, който временно може да бъде използван за нуждите на многобройните екипи.

Предвижда се и разширяване на пресцентъра заради очаквания голям брой журналисти.

Бургас обещава култура, туризъм и нестинарство

Николов заяви, че местната власт и бизнесът вече са силно ангажирани с подготовката.

Особено голям е интересът от туристическия сектор, който има опит в посрещането, настаняването и обслужването на голям брой гости.

Кметът обеща и съпътстващи културни събития, които да представят България пред международната публика – от историята и българската музика до културата и духовността на региона.

Сред идеите е специално представяне на Бургас и Странджа като родина на нестинарството.

Над 155 000 места за настаняване

Според Николов големият брой хотелски места около Бургас ще помогне да се избегне рязко поскъпване на настаняването.

„С над 155 000 легла се разполагат около Бургас, на територията на четирите общини“, посочи той.

Освен хотелите се очаква да бъдат използвани апартаменти, къщи за гости, хостели и къмпинги. Предвиждат се и подходящи възможности за туристи с кемпери.

Повече полети и автобуси

Основният транспортен вход за гостите ще бъде летище Бургас, като се планира значително увеличение на полетите.

Ще се разчита още на летищата във Варна и София, както и на големия международен транспортен хъб в Истанбул.

Николов посочи, че се обсъждат и шатълни връзки, а градският транспорт в Бургас ще бъде подсилен с допълнителни автобуси. Ще бъдат увеличени и връзките между Бургас и останалите черноморски градове.

"Летище Истанбул се намира на по-кратко разстояние, отколкото е летище София. Там кацат самолети ежедневно от цял свят. Разговаряли сме предварително с мениджмънта да осигурим офис и добра логистика за шатълни връзки, така че да имаме възможност и частният бизнес да се включи с транспортна логистика и всеки, който желае да стигне до Бургас по най-краткия и бърз начин, да пристигне", каза той.

„Колкото по-далеч е политиката от „Евровизия“, толкова по-добре“

Кметът призова конкурсът да остане извън политическите спорове.

„Колкото по-далеч е политиката от „Евровизия“, толкова по-добре. Не трябва да се политизира този въпрос“, заяви Николов.

Той посочи, че решението е взето експертно и изрази надежда „Евровизия 2027“ да се превърне в позитивно и обединяващо национално събитие, в което да се включат и останалите големи градове в България.

„Това е представа за България, а тя трябва да остане позитивна и гостите да останат с изключително приятни впечатления и да ни посетят отново“, каза Димитър Николов.