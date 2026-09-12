Димитър Николов: Цял Бургас става сцена на Евровизия
Морето е нашият естествен декор, категоричен е кметът на града
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Морето е нашият естествен декор, категоричен е кметът на града
Големият финал е насрочен за 15 май 2027 г., а полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май
Какъв по-подходящ символ, казват оттам
Кметът Димитър Николов обещава мащабна подготовка, повече транспорт и съпътстващи събития, посветени на българската култура
От днес официално може да закупите билети за ЕФБЕТ Купа на България по баскетбол на EVENTIM
Община Бургас ще наложи глоби на фирмите, изграждащи модерната спортна зала „Арена Бургас" в комплекс „Изгрев". Причината е многобройните сигнали от г...
"Спортните чудеса на България" е прекрасен проект, който възпитава младите българи Легендата Сергей Бубка бе голямата атракция за феновете на леката...
София. Стартът на многофункционалната зала "Арена Бургас" бе даден днес лично от легендата на световната лека атлетика Сергей Бубка. Той заедно с кмет...
Бургас. Вицепрезидентът на Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) и член на Международния олимпийски комитет (МОК) Сергей Бубка пристига в Б...
Бургас. Правителството отне от Министерството на отбраната управлението върху имот от 8 дка и го предостави на общината за изграждането на спортната з...