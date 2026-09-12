Кючек под Паметника на Асеневци взриви Велико Търново: „Това е гавра!“
Видеото към песента „Шекер кларинет“ предизвика бурни реакции
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Видеото към песента „Шекер кларинет“ предизвика бурни реакции
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Народът полудя от гняв
Скандалният кмет на Созопол, който постави незаконни бариери на пътя между Созопол и Приморско, събирал гласоподаватели за изборите с кючек. Скандално...