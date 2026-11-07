Звезди от „Ахат“ разтърси Народния театър с „Моя страна, моя България“. Само днес по БНТ

Звезди Керемидчиев от „Ахат“ и пианистите Хасан и Ибрахим събраха рок и класическа музика в едно от най-вълнуващите изпълнения на спектакъла „Българският код: Шевицата“. Заедно с децата от Центъра по изкуства „Зорница“ те представиха нов прочит на „Моя страна, моя България“, който вдигна публиката в Народния театър „Иван Вазов“ на крака.

Емблематичната песен на Емил Димитров прозвуча в специален аранжимент на Хасан и Ибрахим, с мощния глас на Звезди и младите изпълнители от „Зорница“. Телевизионните зрители ще могат да чуят за първи път тази версия днес от 15:30 часа по БНТ 1.

Спектакълът „Българският код: Шевицата“ предлага и други изненади. Хасан и Ибрахим изпълняват авторската си композиция за четири ръце на роял „Празник в Делиормана“. На сцената излизат още обичаната народна певица Гуна Иванова с внучките си Ива и Велислава Костадинови, ансамбъл „Шевица“ и младите гимнастички от клуб „Левски“.

Водещи са актьорите Гергана Стоянова и Симеон Владов, който поднася своя музикална изненада с изпълнение на „Облаче ле бяло“.

Спектакълът е част от националната кампания „Чудесата на България“ и съчетава музика, танц и художествени видеа, посветени на пет от най-разпознаваемите български символи – Мадарския конник, азбуката, шевицата, гайдата и розата. В рамките на церемонията бяха връчени и наградите „Чудо на годината“ за значими археологически открития и принос към опазването на културното наследство.

Събитието се състоя на 12 октомври в Народния театър „Иван Вазов“. Негови организатори са вестник „Стандарт“, кампанията „Чудесата на България“ и Общество „Културно наследство“ в партньорство с театъра. Режисьори на телевизионната продукция са Стефка Райкова и Васил Лесов.

Не пропускайте „Българският код: Шевицата“ – днес, събота, 7 ноември, от 15:30 часа по БНТ 1.