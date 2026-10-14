Хасан и Ибрахим нарисуваха България със звуци! Роялът разказа чудеса, Гергана Стоянова разкри тайна за Мони Владов
Малка нощна музика в Народния театър за "Чудесата на България"
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Малка нощна музика в Народния театър за "Чудесата на България"
Кирил Маричков ни откри в едно мазе, разказва рокгърлото на републиката Звезди от „Ахат“. Бандата тръгва на юбилейно турне
София. Традиционно, като всяка година, популярният ни рок музикант Звезди Керемидчиев ще организира лайв, посветен на творчеството на Ronnie James Di...