Любимо кулинарно шоу се завръща в родния ефир

MasterChef България се завръща с девети сезон, а търсенето на новите кулинарни таланти, които ще застанат в центъра на предстоящото състезание, започна. Кастингът за любители готвачи и кулинарни ентусиасти, които имат страст към храната, желание да експериментират и увереност в собствените си умения, вече е отворен на сайта btv.bg.

Деветият сезон на MasterChef България очаква новите кулинарни таланти, готови да покажат какво могат в кухнята, и са нетърпеливи да се впуснат в предизвикателствата на състезанието.

През годините форматът даде сцена на десетки кулинарни ентусиасти, за които участието се превърна във възможност да надградят уменията си и да развият страстта си към готвенето в нова посока. Част от тях продължават да се занимават активно с кулинария и след края на предаването.

От класически рецепти до смели комбинации и неочаквани интерпретации – това е мястото, където кулинарните идеи получават възможност да бъдат видени и оценени.

Новият сезон ще представи ново поколение участници, които ще трябва да покажат не само какво умеят в кухнята, но и как се справят с предизвикателствата, напрежението и конкуренцията по пътя към титлата MasterChef на България.