„Стар Трек“ загуби своя Чехов: отиде си навигатора на „Ентърпрайз“

Уолтър Кьониг, познат на милиони почитатели като руския навигатор Павел Чехов от оригиналния сериал „Стар Трек“, почина на 90-годишна възраст. Актьорът е издъхнал в неделя вечерта в дома си в Норт Холивуд, заобиколен от дъщеря си и племенницата си. Новината беше потвърдена от неговия представител.

„Днес скърбим за загубата на Уолтър Кьониг, чийто талант, сърдечност и незабравими превъплъщения оставиха трайна следа у поколения почитатели по целия свят“, се казва в изявление на представителите му, предоставено на Би Би Си. Те уточняват, че актьорът е починал „от старост“.

Кьониг се присъединява към „Стар Трек“ през 1967 г., във втория сезон, и остава в сериала до края му през 1969 г. Неговият млад, ентусиазиран и всеотдаен Чехов внася топлота и хумор в приключенията на екипажа на „Ентърпрайз“, воден от капитан Джеймс Т. Кърк -героя на Уилям Шатнър.

По-късно актьорът се завръща в ролята в шестте филма с оригиналния актьорски състав, излезли между 1979 и 1991 г.

От средата до края на 90-те години Кьониг показва съвсем различна страна на таланта си в друга космическа поредица — „Вавилон 5“. Там той играе безмилостния телепат Алфред Бестър от Пси корпуса.

„Уолтър беше много повече от Чехов“

Джордж Такей, изпълнителят на ролята на Хикару Сулу, беше сред първите колеги, които почетоха паметта му в социалните мрежи в понеделник.

„Уолтър беше много повече от Чехов. Той беше писател, преподавател, мислещ човек и верен приятел“, написа Такей.

Уилям Шатнър сподели, че е „дълбоко натъжен“ от новината, и описа Кьониг като човек, „който истински обичаше общността на „Стар Трек““.

„Такава искрена връзка е рядкост и ще остане в паметта на всеки, който го е срещал“, добави той.

Такей се сбогува с приятеля си с думи, напомнящи за мястото му на мостика на „Ентърпрайз“: „Почивай спокойно, скъпи приятелю. Продължавай да държиш верен курс“.

Ролята, която го направи разпознаваем по целия свят

Роден в Чикаго и израснал в Манхатън, Кьониг е син на еврейски имигранти от Съветския съюз, чието семейство е живяло в Литва.

Учи в прочутата нюйоркска театрална школа „Нейбърхуд Плейхаус“, където се обучава редом с бъдещи звезди като Джеймс Каан, Кристофър Лойд и Дабни Коулман.

Големият му пробив идва с образа на способния, предан и искрен млад Чехов. Героят често гордо настоява, че всичко произхожда от Русия — повтаряща се шега, която забавлява както останалите членове на екипажа, така и зрителите.

Чехов е включен в сериала, за да привлече по-млада публика. Затова получава и характерната прическа с бретон, напомняща за музикантите от „Бийтълс“ и „Мънкис“.

Студиото зад продукцията на Джийн Родънбъри разпространява и друга версия: че руският персонаж е създаден в отговор на критика във вестник „Правда“, официалния орган на Комунистическата партия на Съветския съюз, за липсата на руснак в екипажа. По-късно самият Кьониг отрича това обяснение.