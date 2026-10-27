Край! Тази страна взе решението за Евровизия

Нидерландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г. заради обществените противоречия около участието на Израел. Това съобщи нидерландската обществена радио-телевизионна организация NPO.

Оттеглянето на Нидерландия е поредният бойкот на конкурса от държави, които се противопоставят на участието на Израел заради военната му кампания в Ивицата Газа.

„От известно време знаем, че участието на Израел предизвиква различни реакции в обществото, поражда дискусии и разделение. Затова след консултации със Съвета на радио- и телевизионните оператори NPO реши да не участва през 2027 г.“, заяви медийният директор на организацията Юре Босман, цитиран от АФП, предаде БГНЕС.

Решението слага край на продължилите месеци колебания около нидерландското участие, които показаха колко силно разделя обществото този въпрос.

През август телевизионният оператор AVROTROS, който избира представителя на Нидерландия и излъчва конкурса, обяви оттеглянето си с аргумента, че на фона на разногласията около войната в Газа събитието „вече не може да се смята за неутрално“.

Месец по-късно NPO заяви, че ще поеме отговорността за нидерландското участие вместо AVROTROS, но на 27 октомври промени позицията си.

Председателят на управителния съвет на NPO Йет де Раниц призна, че решението ще разочарова много почитатели на „Евровизия“ в Нидерландия. Той обаче подчерта, че конкурсът ще продължи да бъде излъчван по обществените телевизионни канали.

„Трябва да признаем, че в настоящия момент все още е твърде рано да участваме в „Евровизия 2027“. Заради чувствителността на въпросите, които в момента предизвикват обществени противоречия, решихме засега да направим крачка назад“, заяви Де Раниц.

През август организаторите на конкурса обявиха, че държавите, участващи във въоръжени конфликти, няма да могат да бъдат домакини на събитието.

Това обаче не предотврати нови откази от участие. Ирландия вече обяви, че няма да се включи в конкурса, а ръководителят на испанската обществена телевизия също подкрепи идеята за бойкот.

По-рано този месец чешката обществена телевизия също се оттегли, но посочи като причина съкращенията на разходите.

Следващото издание на „Евровизия“, най-голямото музикално събитие в света, излъчвано на живо по телевизията, ще се проведе на 15 май 2027 г. в българския черноморски град Бургас.

Това ще бъде първото домакинство на България в историята на конкурса, след като българската певица Дарина Йотова, известна като DARA, спечели тазгодишното издание във Виена с танцувалния хит „Bangaranga“.

От създаването си през 1955 г. „Евровизия“ се превърна в една от най-големите музикални сцени, като изстреля шведската група АББА към световна слава и допринесе за популярността на изпълнители като Селин Дион, Клиф Ричард и Оливия Нютън-Джон.

Конкурсът през 2026 г. е бил гледан от 131 милиона зрители - с 35 милиона по-малко спрямо предходната година, след като пет държави го бойкотираха заради участието на Израел.

Нидерландия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения отказаха участие през 2026 г., като последните три държави не излъчиха конкурса по своите телевизии.

Нидерландия е сред участниците в първото издание на „Евровизия“ през 1956 г. и е печелила надпреварата пет пъти.

Последната ѝ победа е през 2019 г., когато Дънкан Лорънс спечели с песента „Arcade“, която впоследствие оглави музикални класации по света.

Според официалния сайт на „Евровизия“ композицията стана първата песен от конкурса, достигнала един милиард слушания в платформата „Спотифай“.