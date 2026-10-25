Любов, измама и три големи тайни: „Брак по италиански“ оживява на сцената на Армията

Колко дълго може една жена да чака мъжът, когото обича, да я признае за своя съпруга? И какво се случва, когато търпението ѝ се изчерпи, а тя реши да вземе съдбата си в собствените си ръце?

Една от най-обичаните италиански истории за любов, достойнство и семейни тайни се завръща на българска сцена. В Театър „Българска армия“ вече започнаха репетициите на „Брак по италиански“, спектакъл по пиесата „Филумена Мартурано“ от големия италиански драматург Едуардо де Филипо.

Режисьор е Стоян Радев, а премиерата е планирана за януари 2027 г.

Жената, която решава да промени правилата

В центъра на историята е Филумена Мартурано – жена от бедно семейство, която още в младостта си среща заможния неаполитански търговец Доменико Сориано.

Между двамата започва връзка, която продължава години, но така и не се превръща в брак.

Филумена живее с Доменико, грижи се за него и се надява един ден той да я приеме за своя законна съпруга. Мъжът обаче няма намерение да се отказва от свободата си и продължава да поставя собствените си желания над всичко останало.

Когато Филумена разбира, че може окончателно да го загуби, решава да действа. И прибягва до ход, който преобръща отношенията им и го поставя пред неочакван избор.

Следват комични недоразумения, драматични обрати и емоционални сблъсъци. А зад борбата за любов и признание постепенно изплува още една тайна – тази за тримата синове на Филумена.

От София Лорен и Мастрояни до българската сцена

Историята на Едуардо де Филипо придобива световна популярност и благодарение на киното.

През 1964 г. режисьорът Виторио де Сика създава филма „Брак по италиански“, в който главните роли изпълняват София Лорен и Марчело Мастрояни.

Лорен влиза в образа на Филумена, а Мастрояни играе Доменико – мъж, който дълго отказва да осъзнае какво означава жената до него.

Филмът се превръща в една от емблематичните италиански романтични комедии, съчетаващи хумор, социална чувствителност и силни човешки характери.

В основата му обаче остава театралният текст на Де Филипо – история, която отвъд любовните интриги поставя въпроси за достойнството, майчинството, отговорността и правото на всяка жена да бъде уважавана.

Силен актьорски състав в новата постановка

В спектакъла на Стоян Радев участват Александър Дойнов, Алена Вергова, Владимир Матеев, Георги Фирков, Гергана Данданова, Евелин Костова, Иван Радоев, Мартин Великов, Мартин Методиев, Рада Христова и Тигран Торосян.

Преводът на пиесата е на Стефан Мокрев, сценографията и костюмите са поверени на Никол Трендафилов.

Музиката е дело на Михаил Шишков, а сценичното движение – на Теодора Попова.

Репетиционният процес вече е започнал, като трупата подготвя срещата на българската публика с един от най-запомнящите се женски образи в италианската драматургия.

Премиерата на „Брак по италиански“ се очаква през януари 2027 г. на сцената на Театър „Българска армия“.