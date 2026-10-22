Силвия Кацарова: Милчо беше изборът на младостта, Любомир – на зрелостта

„Трудно е да продължаваш да живееш по начин, който не те прави щастлив.“ С тези думи Силвия Кацарова обяснява едно от най-важните решения в живота си – раздялата с Милчо Кацаров и смелостта да даде нов шанс на любовта.

В откровен разговор пред списание „Супер Магазин“ обичаната певица се връща към моментите, които са променили съдбата ѝ, и разказва за вярата, интуицията и необяснимите съвпадения, които според нея са я водили през годините.

„С решението си освободихме и двама ни“

Преди много години, докато гостувала на приятелката си Велина Лазарова в Чикаго, Силвия получила неочаквано предсказание. Велина ѝ направила хороскоп и заявила, че в живота ѝ ще се появи нов мъж.

„Аз категорично заявих, че това е невъзможно. С Милчо имахме общ бизнес, студио, имоти, дете… А и на тази възраст!“, спомня си певицата.

С времето обаче осъзнала, че понякога хората остават в познатото не защото са щастливи, а защото се страхуват от промяната.

„Всъщност така често оправдаваме навика си да живеем по познатия начин и се оставяме на страха, вместо да последваме душата си“, признава тя.

По думите ѝ разводът с Милчо преминал спокойно и приятелски. Вместо да се превърне в болезнен край, раздялата дала възможност и на двамата да продължат напред.

„С решението си освободихме и двама ни. Дадохме си възможност да поемем по нов път и да отворим сърцата си за любовта отново. Милчо беше изборът на младостта, на смелостта и дързостта. Любомир е изборът на зрелостта, осъзнатостта и баланса.“

Предсказанието, че ще пее до старини

Силвия Кацарова разкрива, че интересът ѝ към нумерологията се появил още в младостта.

Докато била студентка, нейният състудент Ники Неев ѝ направил нумерологичен анализ и предсказал, че я очаква голяма кариера и ще пее до старини.

Тогава думите му ѝ се сторили почти невероятни. Не след дълго обаче пътят ѝ към голямата сцена започнал постепенно да се открива.

Днес, след десетилетия в музиката, певицата си спомня това предсказание с усмивка.

„Още от малка усещах, че получавам знаци от Бог“

С годините срещите с различни хора, преживените емоции и натрупаният житейски опит я накарали да се замисли все по-дълбоко за духовната страна на живота.

„Днес намирам време да общувам с Бог, да се вслушвам в себе си, да водя тихи разговори със собствената си душа“, споделя тя.

Певицата вярва, че още от детството си е получавала знаци, които са ѝ помагали да взема правилните решения.

„Понякога дори в сънищата си намирах отговори и знаех как трябва да постъпя. Вярвах, че Бог ме закриля.“

Силвия си спомня и опасните ситуации, през които е преминавала по време на безкрайните пътувания с музикантите.

„Живели сме на колела, непрекъснато в движение и сме попадали в ситуации, от които сме излизали сякаш единствено с Божията помощ. Заледени пътища, кола, която не се подчинява на волята ти, очи, затварящи се от умора зад волана… Какво ли не сме преживели!“

Чудото, което помогнало на младото семейство

Сред най-трудните спомени от младостта ѝ е отношението на родителите на Милчо към тяхната връзка.

В началото те не приемали двамата като двойка. Дори появата на дъщеря им Теди не успяла да промени това.

Тогава, в момент, когато младото семейство имало най-голяма нужда от подкрепа, се случило нещо, което Силвия и до днес определя като чудо.

Намерили квартира при прекрасни хора, които не само ги приютили, но и им помагали в отглеждането на детето.

За певицата тази среща остава едно от доказателствата, че помощта понякога идва точно когато надеждата започва да угасва.

„И до днес, когато се почувствам в безизходица и отчаяно се помоля на Бог, се случва нещо неочаквано и се появява изход там, където не съм виждала такъв, и сякаш отново става чудо“, споделя Силвия Кацарова.