Всичко за Теди Кацарова

Следете всички новини, анализи и коментари за Теди Кацарова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Култура Регионални
Теди и Мишо Шамара отпаднаха

Теди и Мишо Шамара отпаднаха

София. Теди Кацарова отпадна от шоуто "Африка: звездите сигурно са полудели". Певицата разказа в "Преди обед" за приключенията си на Черния континент...

05 ноември | 21:55
0 коментара
7563