Тарантино забърка нещо невиждано с Борат! Холивудските легенди превземат Лондон

Куентин Тарантино е готов да изненада света с нещо, което досега не е правил – да пренесе неповторимия си режисьорски почерк от големия екран върху театралната сцена. И за първото си голямо приключение в лондонския Уест Енд той е избрал не кого да е, а Саша Барън Коен – актьора, който разсмя и скандализира света с образа на Борат.

Двамата обединяват сили в комедията The Popinjay Cavalier, чиято световна премиера е насрочена за 18 март 2027 г. в прочутия театър „Финикс“ в Лондон, съобщава Асошиейтед прес.

За Тарантино спектакълът ще бъде дебют като автор на оригинална театрална пиеса, а за Барън Коен – първа изява на сцена в престижния лондонски Уест Енд.

Борат става суетен кавалер

Зад любопитното заглавие The Popinjay Cavalier се крие история, която обещава да бъде също толкова колоритна, колкото и създателите ѝ.

Думата popinjay означава суетен, превзет или самодоволен човек, а cavalier може да се преведе като кавалерист, галантен господин или благородник с изискани маниери.

Действието ще се развива в Европа през 30-те години на XIX век – времето на романтичните приключения, опасните интриги и пищните костюми.

Продуцентите описват постановката като бурна комедия, изпълнена с измами и маскировки, вдъхновена от големите приключенски истории на театъра и киното.

Тя ще пресъздава духа на класическите филми за авантюристи, смели герои и дуели, но с характерния за Тарантино хумор, остроумие и неочаквани обрати.

Постановката е съвместен проект на Sony Pictures Entertainment и Sonia Friedman Productions – една от най-известните театрални продуцентски компании в Лондон.

„Когато най-добрият режисьор в света ти се обади, не задаваш въпроси“

Саша Барън Коен, станал световноизвестен с провокативните си персонажи Борат и Али Джи, не крие възторга си от предстоящото сътрудничество.

„Когато най-добрият режисьор в света ти се обади, не задаваш въпроси“, заявява актьорът.

Барън Коен ще изпълни главната роля в пиесата, а самият Тарантино ще застане начело на постановката като режисьор.

Комбинацията е необичайна, но съвсем не случайна. И двамата са известни с провокациите си, нестандартния хумор и умението да нарушават установените правила на киното и комедията.

И докато Барън Коен превърна абсурдните ситуации в свое запазено оръжие, Тарантино е прочут с непредсказуемите сюжети, ярките персонажи и диалозите, които зрителите помнят с години.

Премиерата е през март, билетите вече се продават

Първите предварителни представления на The Popinjay Cavalier ще започнат на 23 февруари 2027 г.

Официалната премиера е насрочена за 18 март, а спектакълът ще се играе в театър „Финикс“ в лондонския Уест Енд.

Засега представленията са планирани до 13 юни 2027 г.

Билетите започват от 25 британски лири, като продуцентите са предвидили повече от 16 000 места на цени под 50 лири за периода на постановката.

Интересът към спектакъла е обясним – рядко една театрална премиера събира толкова разпознаваеми имена от световното кино.

Тарантино мечтае за театъра от години

Всъщност плановете на режисьора да напише пиеса не са съвсем нови.

Още през лятото на 2025 г. той разкри в подкаста The Church of Tarantino, че работи върху театрален проект.

Тогава заяви, че текстът вече е „напълно написан“.

През март 2026 г. беше обявено и заглавието на постановката, а сега вече са известни главният изпълнител, театърът и точните дати.

За Тарантино това е сериозна творческа промяна.

Двукратният носител на „Оскар“ е изградил кариерата си с филми, които разчупват традиционния начин на разказване на истории.

Сред най-известните му произведения са „Глутница кучета“, „Криминале“, „Убий Бил“, „Гадни копилета“ и „Джанго без окови“.

Последният му пълнометражен режисьорски филм остава „Имало едно време в Холивуд“ от 2019 г., в който главните роли изпълниха Леонардо ди Каприо и Брад Пит.

Оттогава феновете очакват новината за десетия му филм, който според многократни изявления на Тарантино може да бъде и последният в режисьорската му кариера.

Вместо да бърза с него обаче, американецът разширява творческите си хоризонти.

Брад Пит се завръща като Клиф Буут, но без Тарантино зад камерата

Театърът далеч не е единственият проект, с който Тарантино ще напомни за себе си.

На 8 декември 2026 г. трябва да излезе вторият му роман – The Adventures of Cliff Booth („Приключенията на Клиф Буут“).

Книгата продължава историята на един от най-запомнящите се герои от „Имало едно време в Холивуд“ – каскадьора Клиф Буут, изигран от Брад Пит.

Персонажът донесе на актьора „Оскар“ за най-добра поддържаща мъжка роля.

Новият роман е свързан с предстоящия филмов проект The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, за който сценарият отново е написан от Тарантино.

Този път обаче той отстъпва режисьорския стол на друг голям майстор на киното – Дейвид Финчър, създателя на „Седем“, „Боен клуб“ и „Социалната мрежа“.

Брад Пит отново ще се превъплъти в Клиф Буут, чиито нови приключения ще се развиват в Холивуд през 1977 г.

Романът ще бъде публикуван от издателство Harper, част от HarperCollins.

Преди това Тарантино вече превърна „Имало едно време в Холивуд“ в книга, издадена през 2021 г.