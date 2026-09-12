Крими екшън сваля шапка на Агата Кристи
Сърша Ронан и Сам Рокуел са щура двойка във „Вижте как бягат“
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Сърша Ронан и Сам Рокуел са щура двойка във „Вижте как бягат“
"Злополучно криминале" на трима британски автори е новата премиера в Сатирата, чиито режисьор е Пламен Марков. Дузина актьори разиграват театър в теат...
Вашингтон. Класиката Pulp Fiction (Криминале) на Куентин Тарантино се нареди сред 25-те избрани филма, които тази година ще влязат в Националния филмо...