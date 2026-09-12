Куентин Тарантино с неочакван ход
Това не се е слувало от близо три десетилетия
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Това не се е слувало от близо три десетилетия
Някои от неговите ленти бяха обект на критики
Новата лента на Куентин ще проследи живота на някогашен каскадьор, който вече работи като "оправяч на проблеми" в киноиндустрията
Предал го е на музея на кинематографичното изкуство и наука в Лос Анджелис
Все още не коментира детайлите
В главната роля ще бъде някой на около 35
Режисьорът и съпругата му станаха родители за първи път през февруари 2020
През 30-годишната си кариера той е написал и режисирал девет хита
От доста време култовият режисьор обещава да се оттегли завинаги след десетата си лента
Великият композитор е божество в Холивуд, но никога не напуска Италия
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