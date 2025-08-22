Тарантино вдига летвата на Брад Пит

Двукратният носител на "Оскар" дръпна шалтера на "Филмовият критик"



Наскоро стана ясно, че Куентин Тарантино се отказа от реализация на десетия си и последен по думите му филм, с който щеше да сложи край на кариерата си.

Според предварителните планове това трябваше да бъде "Филмовият критик" (The Movie Critic), който дори беше официално обявен, но впоследствие двукратният носител на "Оскар" замрази проекта, пише webkafe.bg.

Ето защо? Самият Тарантино споделя сагата около сценария на The Movie Critic в епизод на подкаста Church of Tarantino. Водещият връща лентата към 2023 г., когато режисьорът разкрива, че е написал сериал от 8 епизода и мисли да го заснеме. Когато обаче дошло време да представя завършените сценарии на различните филмови студии и стрийминг платформи, осъзнал, че не му се занимава с това. Искал да събере сериала в двучасов филм.

"Нека пробвам да го напиша като филм и да видим дали така ще е по-добър. И си казах: "Ок, мисля, че това всъщност ще е филм". Обаче после не беше. По тази причина му дръпнах шалтера", разказва носителят на Оскар.

Тарантино имаше намерението да напише увлекателна история за човек, чиято професия е да гледа филми. Но...осъзнал, че му липсва предизвикателство. И не достигнал до момента, в който екранът да напълни очите на зрителя със зрелищни сцени.

Имало едно време...

Тарантино си припомня как в края на 60-те е пресъздал визуалните ефекти в "Имало едно време в Холивуд". Първоначално "The Movie Critic " бил "духовно продължение" на лентата от 2019 г.

"Бях толкова развълнуван за писането , но не бях така развълнуван за драматизираното на написаното", обяснява режисьорът. И се насочва отново към Клиф Бут - персонажа на Брад Пит от "Имало едно време в Холивуд", за която роля Пит получи "Оскар".

Тарантино отбелязва, че хората харесват Клиф, той харесва Клиф и самият Брад Пит харесва Клиф (актьорът дори казал на режисьора, че е готов да се върне в ролята бъдещ в сериал). Така решил, че щом ще пише за Холивуд от миналия век, по-добре в центъра да е Клиф Бут.

И се появява сценарият на "The Adventures of Cliff Booth", който ще проследи живота на някогашния каскадьор, който вече работи като "оправяч на проблеми" в Холивуд.

Действието отново се развива през 1977 г. и Пит е в главната роля.

Ролята на Дейвид Финчър

Ето и разликата: Тарантино е само сценарист, а режисьор е Дейвид Финчър ("Седем").

Снимките на филма вече започнаха, като носителят на "Оскар" обяснява, че няма да се меси на Финчър. Предал му е не 120-страничен сценарий, а "роман" с много информация. Сега се очаква от Финчър да превърне историята във филм.

Тарантино определяаФинчър за един от двамата най-велики режисьори днес (заедно със себе си). И отбелязва, че желанието на Финчърада режисира негов сценарий го ласкае.

Премиера на пиеса през 2026 г.

А какво ще прави самият Тарантино? Той се подготвя за постановка, чието име на този етап не споменава. Казва само, че драматургията е финализирана и се очаква да има премиера през 2026 г.

Ако тя е успешна, казва Тарантино, възможно е

да му се наложи над две години да се занимава с нея. Но отбелязва друго: всички бъркат защо не бърза с десетия си филм. Според него я има версията, че е уплашен от идеята да го заснеме и да не режисира повече. "Не съм парализиран от страх, доверете ми се", казва Тарантино.

Макар и световна звезда, той вече е преминал през провала. Това се случи с филма "Разходка смърт" (Death Proof), който се оказа финансов колапс. "Беше удар по увереността ми", сподели през 2023 г. сценаристът и режисьор.

"Имал съм късмета да пиша истории, които се свързват с много хора, и това ми е позволило да упражнявам изкуството си без ограниченията, които повечето кинотворци днес имат", каза Тарантино пред испанското издание Diari ARA.

"Но се случи нещо забавно: известно време получавах много предложения, докато филмовите студии не решиха, че снимам само моите истории. Но след "Death Proof", който не се представи добре в боксофиса, отново започнах да получавам предложения", допълва режисьорът.

Филмът излезе през 2007 г. в комбинация с "Планета страх" на режисьора Робърт Родригес и в Щатите изкара едва 25 милиона долара. В световен мащаб, където е разпространен самостоятелно, "Death Proof" спечели още 30 милиона.

Тарантино отказва да снима по чужди сценарии.

"Винаги са ми предлагали интересни проекти. Но винаги съм предпочитал да реинвестирам в себе си и така направих "Гадни копелета", допълва режисьорът.

Зрителят не харесва филми без секс

В интервю за Diari ARA Тарантино обръща внимание на друг характерен момент от своите творби - почти пълната липса на секс.

"Вярно е, сексът не е част от моята визия за киното. И истината е, че в истинския живот е много трудно да снимаш секс сцени, всеки е толкова напрегнат. А и ако не беше достатъчно проблематично да го направиш преди, сега е още повече", казва сценаристът и режисьор.

Допълва, че ако секс сцена е от основно значение, би я заснел, но до момента не е имало такава нужда.

Бил разпоредител в салон с порно

Куентин Джером Тарантино е роден в Ноксвил, но когато е на 4 години, семейството му се мести в Калифорния. Той си спомня, че баба му редовно му говорела за филмите нааДжон Уейнаи малко по малко разпалвала страстта му към киното.

Като малък Куентин показва интересни творчески заложби като пише тъжни истории за Деня на майката. Интересът на момчето към училището е минимален за сметка на този към киното, а единственият предмет, който го вълнува, е историята. След като завършва гимназия Тарантино започва работа като разпоредител в кино с порно филми. Освен това започва да ходи на курсове по актьорско майсторство. По-късно работи във Video Archives, а в този период пише сценариите за "Истински романс" и "Родени убийци". Музиката за филмите си избира сам. Има коефициент на интелигентност 160.

Пътуване до Израел преобръща живота му

Куентин Тарантино, който от детството си обича филмите, избира кариерата си и остава верен на избора си до 54-годишна възраст. Едно пътуване до Израел по работа обаче преобръща живота му, защото там той среща модела и певица Даниела Пик. Тази жена го кара да се осъмни в решението си да отдаде цялата си енергия и време на професията.

Режисьорът с репутация на заклет ерген никога не е бил женен преди срещата си с Даниела.

Дългият списък от романтични завоевания на Тарантино включва филмовия режисьор София Копола, комедийните актриси Маргарет Чо и Кати Грифин и носителката на "Оскар" Мира Сорвино, както и с Ума Търман.

Куентин започва да мисли за брак едва на 54 години, когато се сгодява за Даниела Пик през 2017 г. През 2018 г. двамата се женят в Лос Анжелис.

Домакин на годежното тържеството през 2017 г. в Ню Йорк бе изпадналия в немилост холивудски продуцент Харви Уейнстейн, когото няколко актриси обвиняват в грубо сексуално посегателство. Сред поканените гости на годежа са звезди катоаБрус Уилис, Самюел Джаксън,аХарви Кайтел, Тим Рот, Даян Крюгер и др.

Двойката се сдоби със сина си Лео, който по думите на Тарантино не е кръстен на Леонардо ди Каприо, а на дядото на неговата съпруга Даниела.

На 2 юли, 2022 г. тя го дари и с дъщеричка.



