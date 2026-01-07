Показват погребението на Бардо на три огромни екрана. Ето кой ще присъства

В началото на тази седмица по празните улици на Сен Тропе цари почти нереална тишина, но в църквата, кметството и цветарските магазини се подготвят усилено за погребението на актрисата Брижит Бардо в сряда, съобщава БТА, цитирайки АФП.

От години световноизвестната кинозвезда, която от десетилетия живееше в малкия пристанищен град, където почина на 28 декември, не спираше да критикува експлозията на лукса и масовия туризъм. Именно те превърнаха това „толкова красиво рибарско селце" в „град на милиардери, където човек вече не може да разпознае нищо от това, което го правеше очарователен", обобщи Бардо в своята книга BBcedaire, публикувана през септември.

И макар все още да се среща по някой автомобил „Порше", „Ферари" или „Ролс-Ройс" по пътя към полуострова, малкото туристи от последните седмици са изчезнали с края на празничния сезон.

Почти всички барове и ресторанти в стария пристанищен район са затворени за сезона, както и повечето луксозни бутици. Под забуленото слънце и пронизващия студ градът сякаш отново е притежание на своите жители.

И все пак, всички хотели са напълно резервирани за вторник вечерта и навсякъде има табели, които предупреждават за предстоящите ограничения за паркиране и движение, както за автомобили, така и за пешеходци.

В понеделник около десетина служители на частна фирма са почистили „рибарската поляна" - зелен хълм между населеното място и гробището, където в сряда следобед ще бъде отдадена обществена почит на звездата.



В кметството, където знамето е спуснато наполовина и фронтонът е украсен с две снимки на актрисата, телефонът не спира да звъни. В онлайн книгата за съболезнования, открита преди седмица, десетки хора са оставили послания на френски, немски, руски и др.



„Благодарим Ви за Вашата ангажираност и за вятъра на свободата, който предизвикахте в младостта си" или „На единствената дива в света, пример за истинска любов към животните" са само част от посланията, оставени от почитатели на Брижит Бардо.

Съобщения, придружени от цветя, снимки на животни и плюшени играчки, има и пред статуята на Бардо или на бариерите, поставени по пътя към „Ла Мадраг" - рибарската вила, където актрисата живееше и където почина на 91-годишна възраст.

Местен флорист споделя, че е получил много заявки за цветя от почитатели, които не могат да пътуват.

В църквата тече дискретна подготовка за траурната церемония. Всяко свободно пространство е запълнено с бели столове, за да се увеличи максимално броят на местата, въпреки че списъкът с гости засега остава поверителен.

На този етап е потвърдено само, че сред присъстващите ще бъде лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен в качеството си на семейна приятелка, както и че президентът на Франция Еманюел Макрон няма да присъства.

Елисейският дворец предложи да организира почит, подобна на тези, които през последните години бяха отдадени на Джони Холидей, Шарл Азнавур и Жан-Пол Белмондо. Семейството на Брижит Бардо обаче отказа предложението.

Траурната церемония ще бъде излъчвана на три огромни екрана - единият на пристанището, другият в центъра и третият за местните жители пред кметството, в зона, затворена за обществеността. След церемонията погребалната процесия ще мине покрай всеки от тях.

Погребението на Брижит Бардо ще бъде в тесен кръг в морското гробище с изглед към Средиземно море.

Желаейки да почива в мир заедно с животните си и опасявайки се, че „тълпа от идиоти" ще нахлуе в гробището, актрисата нееднократно е казвала, че иска да бъде погребана във вилата си „Ла Мадраг".

В крайна сметка обаче тя ще бъде положена в гробището, където вече са погребани родителите и бабите и дядовците ѝ по майчина линия, както и първият ѝ съпруг Роже Вадим, който изстреля Бардо към славата, като написа и режисира „И Бог създаде жената" през 1956 г. Там вече е издълбан надписът „Брижит Бардо, 28 септември 1934 г. - 28 декември 2025 г.".

