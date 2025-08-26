Куентин Тарантино отсече! Това е най-добрият му филм

Холивудският режисьор Куентин Тарантино разкри кой от филмите си смята за най-добрия. Двукратният носител на "Оскар" за филмите "Криминале" и "Джанго без окови" обаче не посочи нито един от двата филми за свои фаворити.

Според самия него най-добрата му творба е лентата "Гадни копилета", а най-любимата му е "Имало едно време ... в Холивуд". Той обаче подчерта, че въпреки всичко смята, че "Убий Бил" е най-добрият му филм - такъв, какъвто никой друг не би могъл да направи.

„Мисля, че „Убий Бил“ е филмът, който съм роден да направя. „Гадни копилета“ е моят шедьовър, но „Имало едно време… в Холивуд“ е любимият ми“, сподели звездата.

Някои от неговите ленти бяха обект на критики. На въпроса дали би променил нещо, Тарантино каза, че е „сгрешил в няколко неща по пътя“.

„Единственото нещо, което ме ядосва, са само няколко малки кадъра и в "Глутница кучета" и Криминале", посочи той. Режисьорът и актьор допълни, че обича и двата си филма, но те са направени в началото на кариерата му и тогава още „не знаех какво не знаех“.

Тарантино разказа още, че снимките на най-новия му проект „Приключенията на Клиф Бут“, продължение на „Имало едно време… в Холивуд“, вече са започнали.

