Силви Вартан се завръща у нас! Специална роля

Силви Вартан, една от иконите на френската музика и най-ярката световна звезда с български корени, пристига в София през октомври като специален гост на "Синелибри". Това гостуване е неоценим жест към изисканата публика на Международния кинолитературен фестивал, пишат организаторите и припомнят, че певицата се сбогува с българските почитатели на своето творчество чрез два грандиозни концерта през 2018 година, съответно в София и Варна. Оттогава не е имала публични изяви на българска земя. През ноември 2024-а и януари 2025 г. 80-годишната легенда изнесе и прощалните си концерти в Двореца на конгресите в Париж, с които сложи окончателно точката на музикалната си кариера.

Силви Вартан ще кацне в София на 24 октомври, за да присъства на празничната Церемония по награждаване в зала 1 на НДК. Тогава международно жури, оглавено от датския актьор Клаес Бенг, ще отличи най-завладяващата кино-литературна адаптация на годината, а самата Вартан ще връчи Почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна звезда – режисьорката Агнешка Холанд.

Програмата на "Синелибри" предвижда още две събития с участието на Силви. На 25 октомври тя ще представи документалния филм на режисьора Георги Тошев "Силви Вартан. От любов", посветен на нейния жизнен и творчески път. А ден по-късно, на 26 октомври в кино "Люмиер", в присъствието на Силви Вартан и Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма "Мама и чудото на живота", дело на режисьора Кен Скот. Копродукция на Франция и Канада, филмът пресъздава действителната история на Перес, разказана от него в книгата "Майка ми, Бог и Силви Вартан". Главната роля в този трогателен разказ за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи и самата Силви Вартан. Филмът се радва на най-високия боксофис във Франция от началото на годината.

Силви Вартан има две книги, издадени на български език – "Мама.. " и "Дума по дума": две изповеди, които служат като въздействащо свидетелство за силата на обичта и за смелостта на хората, принудени от обстоятелствата да водят живот на изгнаници. В рамките на посочените събития са предвидени разговори с публиката и възможност за автографи.

Световноизвестната певица и актриса е родена на 15 август 1944 г. в село Искрец, Софийска област, но на 8-годишна възраст се установява със семейството си във Франция. Едва на 17, записва първата си песен със съдействието на своя брат, музикалния продуцент Еди Вартан. Следват около 50 албума, 40 милиона продадени плочи и 2000 корици на списания, повече от другите френски звезди Брижит Бардо и Катрин Деньов. Артистичната кариера на Вартан се простира в над седем десетилетия, тъй като още като 6-годишно момиченце тя изиграва малка роля - ученичка на Рада Госпожина и Бойчо Огнянов, в българския филм "Под игото" (1952).

Заедно с Джони Холидей, с когото са съпрузи в продължение на 15 години и родители на един син, Давид Холидей, се превръщат в "златната двойка" на Франция. Шарл Азнавур подарява на Силви песента La plus belle pour aller danser, пожънала огромна популярност и в България. При изявите си легендарната изпълнителка никога не пропуска да изпее и песента La Maritza, която има автобиографичен мотив – засяга болезнената тема за емиграцията и носталгията по родната земя.

11-ото издание на фестивала "Синелибри" ще се проведе между 10 октомври и 3 ноември в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора.

