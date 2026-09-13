Силви Вартан просълзява Бургас
Документален филм за световната певица открива кино фестивала DOCK на 17 септември
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Документален филм за световната певица открива кино фестивала DOCK на 17 септември
На Голяма Богородица е родена и Силви Вартан
Неприятна ситуация със съпруга й
Грандамата на френската музика е в София за фестивала Синелибри
Самата Вартан ще получи приз „Завоевания на духа“ за постижения в различни области на изкуството
Гостуването й е по повод международния кинолитературен фестивал "Синелибри"
Няма да прекъсна всички мостове и да остана пасивна, категорична е тя
Награди я с най-високото отличие на Министерството на културата - „Златен век“ - огърлие
Скулпторът бе в Париж специално за церемонията по награждаването на певицата
Легендарната певица е издала около 50 албума
Ще сложи край с три последни концерта през ноември
Голямата рок звезда на френската естрада, напусна този свят в края на 2017 г.
Снимката на корицата на книгата е от ваканция в Египет, пред храма в Луксор. "Мама много обичаше да пътува и да научава нови неща. Предложих и да зами...
Корицата на новата автобиографична книги на Силви
Исках да осиновя момиченце, още когато синът ми Давид беше на 4, споделя световноизвестната певица и актриса Дарина, дъщерята на звездната Силви Варт...
Силви Вартан се срещна с внучката на Ран Босилек, председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова. Световноизвестната певица беше много прия...
Благоевград. „Вие сте символ на непреклонния български дух". Това каза кметът д-р Атанас Камбитов при срещата си с легендарната певица с български кор...
Благоевград. Световноизвестната певица с български корени Силви Вартан и председателят на БЧК Христо Григоров зарадваха с подаръци възпитаниците в Дом...
Дъщерята на Вартан - Дарина, пее на български досущ като майка си Силви Вартан отново доказа, че е грандамата на френската музикална сцена, която ник...
Благоевград. Световноизвестната певица с български корени Силви Вартан пристига в Благоевград в събота. В рамките на визитата си, по време на която ще...