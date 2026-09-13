Всичко за Силви Вартан

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Силви Вартан показа Дарина

Силви Вартан показа Дарина

Исках да осиновя момиченце, още когато синът ми Давид беше на 4, споделя световноизвестната певица и актриса Дарина, дъщерята на звездната Силви Варт...

16 май | 15:30
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Силви Вартан ни просълзи

Силви Вартан ни просълзи

Дъщерята на Вартан - Дарина, пее на български досущ като майка си Силви Вартан отново доказа, че е грандамата на френската музикална сцена, която ник...

25 април | 21:40
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