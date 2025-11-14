Лошо. Какво преживя Силви Вартан

Силви Вартан преживя голям стрес. Докато тя получаваше отличие, съпругът й Тони Скоти внезапно припадна и според информация на France Dimanche, американският продуцент е бил откаран в спешното отделение.

Опечалена от загубата на кучето си Мафин през септември, Силви Вартан отново се усмихна, когато получи всички почести. На 7 октомври 81-годишната певица получи медала на Националното събрание от Валери Роси, председател на групата за приятелство Франция-България. „Голяма емоция“ за бившата съпруга на Джони Холидей, която дори публикува в Instagram видео, запечатало този символичен момент.

„Ако гласът ми е успял скромно да популяризира България във Франция и Франция в България, това ме прави много щастлива и горда. Благодаря ви от сърце за тази почит, която ме трогва безкрайно“, заяви изпълнителката на „La Maritza“, силно развълнувана от тази награда. Но церемонията се е объркала, разкрива списанието.

Докато Силви Вартан се наслаждаваше на радостта си, подкрепена от близките си, сред които и съпругът й Тони Скоти, той внезапно се срина на земята. Американският продуцент, за когото тя се омъжи през 1984 г., беше бързо спасен и реанимиран от пристигналите на място пожарникари, преди да бъде транспортиран в спешното отделение.

Шок за майката на Дейвид Холидей и Дарина, която видяла 85-годишния мъж в безсъзнание на земята, след като чула шум в дъното на залата. Инцидентът е прекъснал събитието, съобщава списанието, предава БГНЕС.

За Тони Скоти е било повече уплаха, отколкото болка. Но съпругът на Силви Вартан е трябвало да бъде хоспитализиран за 5 дни, за да премине цяла поредица от изследвания.

Осемдесетгодишният мъж е разчитал на неизменната подкрепа на звездата, която е идвала да го посещава всеки ден. Според медията певицата най-накрая се успокоила, когато разбрала, че при изследванията на лекарите не е била открита никаква аномалия, но все пак не е била установена причината за неразположението.

