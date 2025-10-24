Силви Вартан с емоционално признание за България

Грандамата на френската музика е в София заедно с прочутия италиански актьор Тони Сервило са гоисти на фестивала Синелибри.

Чувствам се толкова развълнувана да открия държавата, в която съм родена – своята България, с такава емоция. Сърцето ми трепти.

Това заяви грандамата на френската музика с български корени Силви Вартан, предаде репортер на БГНЕС.

Иконата, която пристигна в четвъртък в София, взе участие в официалната пресконференция на организаторите на кино-литературния фестивал „Синелибри 2025“. Вартан заедно с прочутия италиански актьор Тони Сервило са специални гости на фестивала.

„Благодаря, че съм част от този фестивал, който показва таланта на режисьорите, но и на писателите, така че въпреки че работната ми програма не ми позволи да гледам всички филми, които участват в конкурсната програма, изпитвам огромна чест да дам наградата на някой много талантлив тази вечер“, каза още Силви Вартан преди тържествената церемония по награждаване на победителите в конкурса за пълнометражен игрален филм на 11-ото издание на Синелибри.

Пред медиите днес тя говори за миналото и за кариерата си, вплитайки спомени както от първото си завръщане в България, така и от времето, което е трябвало първо да я напусне.

„Когато направих концерта в НДК през 1990 г., когато Берлинската стена падна, за мен беше отвъд емоцията. Много конкретни спомени пазех от детството си и те бяха в контраст“, сподели Силви Вартан.

Вартан, която е родена в софийското село Искрец, разказа за спокойния, прекрасен свят, прекаран между любовта на родителите ѝ и бабите и дядовците ѝ – един архетип на славянското семейство, но и за тревогата на родителите ѝ, за терора и режима.

„Бях дете и изведнъж, когато този влак „Ориент експрес“ тръгна към свободата, аз станах възрастна за 5 минути“, спомни си певицата с български корени.

Вартан сподели и за първото ѝ пристигане в София след промените, което описа като щастие.

„За мен българският език е изключителен и затова никога не съм го забравяла, разбирам всичко, но не мога да изразя себе си. Речникът ми е на едно 8-годишно дете“, призна тя.

Емблематичната фигура на йе-йе поколението сподели още, че Франция ѝ е дала възможността да направи прекрасна кариера, а усещането на сцената сравнява с внезапно изпадане в шок.

„Започнах да оценявам все повече и повече възможността да пея, исках да играя, адаптирах се и тъй като в киното много филми изпуснах, които ми предлагаха, но импресариото ми тогава прецени, че трябва да продължа да пея. Благодарна съм на живота, защото съм имала възможност да играя“, каза още Силви Вартан, спомняйки си и за малката роля в „Под игото“.

По време на пресконференцията стана ясно, че актьорът Тони Сервило знае всички нейни песни на италиански език и двамата запяха заедно, след което 81-годишната звезда добави: „Обожавам Италия и се ожених за италианец. Обожавам моя италианец и обичам всички италианци. Обичам българите, французите, всички – много съм богата“.

След като се връща за първи път в България през 1990 г., тя много се е притеснявала:

„Страх ме беше да се върна по стъпките си, по стъпките на детството си, но открих една България, един народ с невероятен дъх на свобода, усетих го много силно. Това е първият път, когато се връщах на изток, винаги съм пътувала на запад от 8-годишна“, каза Силви Вартан.

Тогава остава в родината 12 дни и през всички тези дни не спира да плаче.

„И тогава открих, че това, което наистина ми направи впечатление – дъхът на свободата, беше невероятен, да видя хората щастливи, пях песни, които бяха забранени преди и цялата зала пееше с мен“, спомни си Вартан.

България наистина се е развила, сподели тя впечатленията си.

„Толкова много битки и трудности е срещнала, но виждам промяната. Виждам нуждата от промяна. Младите са тук“, изтъкна Вартан и призова младите хора въпреки всичко да носят този дъх на свободата и да продължават в правилната посока.

