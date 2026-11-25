Оригиналната продукция от Уест Енд на мюзикълa MAMMA MIA! идва за първи път в България в автентичната си версия на английски език, съобщават организаторите на гастрола от BG Sound Stage. Международното турне на един от най-успешните театрално-музикални спектакли на всички времена ще акостира от 21 до 26 декември 2027 г. в зала 1 на НДК, която ще бъде преобразена в облян от слънцето гръцки остров. Българската премиера на оригиналната лондонска продукция ще бъде представена със субтитри на български.

MAMMA MIA! е плод на идеята на британската продуцентка Джуди Креймър да съчетае на сцената магията на вечните хитове на ABBA с веселата история за майка, пораснала дъщеря и трима възможни бащи, която се разгръща сред идилията на гръцкия остров. В търсене на бащата, когото никога не е познавала, главната героиня Софи изправя майка си лице в лице с трима мъже от романтичното ѝ минало в навечерието на сватба, която никой от тях няма да забрави.

MAMMA MIA! вече навлиза в своята 28-а година и с повече от 11 милиона зрители само на Уест Енд остава третият най-дълго игран спектакъл там. По света повече от 70 милиона души са изпитали въздействието на заразителната му енергия. На Бродуей MAMMA MIA! също оставя следа в историята с 14 години на сцена.

Такъв феноменален успех естествено води и до филмова адаптация. Продуциран от Джуди Креймър, "MAMMA MIA! Филмът" се превръща още при излизането си през 2008 г. в най-касовия екранен мюзикъл на всички времена. Продължението от 2018 г., "MAMMA MIA! Отново заедно", на свой ред става най-успешното продължение на игрален филмов мюзикъл в историята. И в двете ленти блестят Мерил Стрийп, Кристин Барански, Джули Уолтърс, Пиърс Броснан, Колин Фърт, Стелан Скарсгард, Аманда Сейфрид и Доминик Купър, като във втория към впечатляващия актьорски състав се присъединяват Лили Джеймс, Анди Гарсия и Шер.

С музика и текстове на песните от Бени Андершон и Бьорн Улвеус от АВВА, мюзикълът MAMMA MIA! е по либрето на Катрин Джонсън, с режисура на Филида Лойд и хореография на Антъни ван Ласт. Сценографията и костюмите са дело на Марк Томпсън, дизайнът на осветлението – на Хауърд Харисън, а звуковият дизайн – на Андрю Брус и Боби Ейткен. Музикалното ръководство, допълнителният музикален материал и аранжиментите са на Мартин Кох.

Международното турне на MAMMA MIA! е продуцирано от Джуди Креймър, Ричард Ийст и Бьорн Улвеус за Littlestar в сътрудничество с Universal Music Group и NGM. Билети са в продажба от утре в мрежата на www.more.com с два дни ограничен брой early bird билети с намаление.

Мюзикълът MAMMA MIA! в режисьорската версия на акад. Пламен Карталов бе и в афиша на Софийската опера и балет от 2018 г. насам с няколко солистични състава със звезди като Весела Делчева, Еделина Кънева, Людмила Козарева, Владимир Михайлов, Орлин Горанов, Боян Арсов и др. На 18 и 19 октомври бяха изиграни последните представления, като поради несекващия в продължение на няколко сезона интерес имаше и допълнително представление на 9 ноември. Догодина любителите на този жанр ще могат да сравнят видяното и аплодирано в Операта с лондонския оригинал.