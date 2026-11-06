Молиер оживява в световен мюзикъл

Молиер оживява в световния едноименен мюзикъл, който българската публика гледа от 6 до 8 ноември в зала едно на НДК. Меломаните ще открият историята на великия бунтар, готов на всичко, за да преобрази театъра и изкуството. Грандиозното шоу разказва за страстта, свободата и цената на успеха.

„Le spectacle musical Moliere“ е представен за първи път в Париж през есента на 2023 г. в Dôme de Paris. Веднага е признат за най-добрия оригинален мюзикъл на Франция. По-късно печели и множество други награди в родината си. Мащабно турне затвърждава славата му. Постановката разкрива моменти от живота на легендарния драматург и обхваща основните етапи в кариерата му. В началото младият Молиер се отказва от престижна длъжност в кралския двор и заедно с любимата си жена създава театрална трупа. Следват първите постановки и провали, лицемерието във висшето общество и интригите на многобройните врагове, конфликтът с Църквата, изгнанието и революцията…

Постановката балансира между жанровете - синтез между класика и съвременност, в който XVII век среща XXI век. Градската опера, както я наричат създателите ѝ, е смела интерпретация на битието и творчеството на Молиер. Традиционните мотиви са органично вплетени в модерна сценография и хармонично се съчетават с хитови партитури. На сцената е възпроизведен истински театър от времето на Молиер - с ложи и подиуми, тежка завеса и старинни полилеи. В класическия стил обаче елегантно са вплетени елементи на съвременната архитектура. Костюмите на Жан-Даниел Вюийермоз също обединяват естетиката на две епохи.

Дав Аттиа е авторът, художественият ръководител и продуцентът, подписал досега хитовете „Моцарт – рок опера“, „Десетте заповеди“, „Кралят Слънце“, „Отнесени от вихъра“, „1789: Влюбените от Бастилията“, „Легендата за крал Артур“ и „Казанова“. Спектаклите му събират милиони фенове във Франция и извън нея. Постановките на режисьора Ладислас Шолла са номинирани 29 пъти за най-високото театрално отличие на Франция - наградата „Молиер“, и са я печелили 6 пъти. Актьорите са наконтени със старинни перуки и камзоли в бароков стил, чорапи и шапки с пера, но на краката носят маратонки. Хореографията е впечатляваща. В постановката мелодичните арии съжителстват перфектно с твърд ритъм. Артистите слизат от сцената и зрителите внезапно се превръщат в участници в действието. Дав Аттия и Ладислас Шолла създават „Молиер“ като обяснение в любов към класиката, придавайки й съвременно звучене и почти документално възпроизвеждат моменти от живота на своя герой. Зрителите виждат по нов начин изумителната личност на Молиер и откриват актуалността на идеите му. „Искахме разказът за Молиер да наподобява неговото творчество - извън времето, свободно и смело“, казват Аттия и Шолла.