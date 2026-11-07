Молиер оживява в световен мюзикъл
В НДК гледаме историята на великия бунтар във френския театър
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В НДК гледаме историята на великия бунтар във френския театър
Патилата на великия комедиограф излизат за първи път през 60-те
София. Сдружение „КЛАС" представя премиерата на първия си самостоятелен проект - "МИЗАНТРОП" по Ж. Б. Молиер. Спектакълът е реализиран със съдействиет...