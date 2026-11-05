Две специални събития за феновете на електронната музика този уикенд

Тази седмица пред софийската публика ще бъдат представени две интензивни събития в електронния жанр, в петък, на 6 ноември пристига Modestep в клуб FOMO, а на 7 ноември идва френско-алжирският колектив Acid Arab за клубно парти в Малката текила. Последни бройки билети и за двете събития може да намерите в мрежата на Ticket Station .

Modestep e един от водещите проекти в съвременния свят на бас музиката, смесвайки различни стилове като дръм енд бейс и дъбстеп с рок и електронно звучене. Създаден през 2010 в Лондон, проектът има зад гърба си три студийни албума с хитовете Sunlight, Feel Good, To The Stars и Show Me A Sign.

От 2022 насам, Modestep е едноличен проект на Josh Friend, като за концерта си в София, артистът ще пристигне с двама мистериозно маскирани участници. В своето изпълнение те ще представят последния албум на Modestep Give Up The Ghost, който включва 12 трака, някои от които имат по милион слушания в социалните платформи. Този петък, безпогрешната тежка енергия нa Modestep ще накара феновете да танцуват в ритъма на електронната музика.

Ден по-късно, на софийската клубна сцена ще се качи и колективът Acid Arab със своята смесица от електронна мелодия и тонове от Близкия изток и Северна Африка. Формацията има стотици участия по целия свят, както на големи фестивали, така и в някои от най-влиятелните клубове в Европа, Азия, Северна Америка и Северна Африка. В София те ще представят своя последен албум Resonance, в който има ново звучене, но и характерните за колектива техно и хаус ритми, дълги повтарящи се мелодии и традиционни вокали.