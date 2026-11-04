Пласидо Доминго за първи път на Античния театър. Ще получи голяма награда

Световноизвестният оперен певец и диригент Пласидо Доминго ще гостува в Пловдив на 22 юни 2027 г., когато ще излезе на сцената на Античния театър за второто издание на „Тракийските награди за класическа музика“ на оперната прима Соня Йончева.

Легендарният испански тенор ще бъде специален гост на събитието и ще получи голямата награда за цялостен принос към класическите изкуства. В програмата са предвидени официална церемония и галаконцерт на лауреатите.

„От много години Пласидо е като част от моето семейство и за мен ще бъде чест и удоволствие той да посети и пее за пръв път в родния ми град“, споделя Соня Йончева, цитирана от организаторите.

Гостуването ще бъде първото на Доминго в Пловдив, където той ще пее за първи път на Античния театър. Той беше специален гост на галаконцертите на Соня Йончева в София през 2021 и 2025 г.

През 2027 г. Пласидо Доминго ще отбележи 70 години на сцената. Първите му сценични изяви датират от 1957 г. През своята забележителна кариера той е изпълнил над 150 водещи оперни роли, участвал е в повече от 4500 представления и е записал над 100 албума.

Доминго е сред най-разпознаваемите имена в световната опера. Заедно с Лучано Павароти и Хосе Карерас той е част от легендарното трио „Тримата тенори“, което допринася за популяризирането на оперното изкуство сред милиони почитатели по света.