"Една вечер с Иво Димчев" и неговия бенд на Античния театър
Талантливият и ексцентричен артист ще даде старт на концертното си лято в Пловдив на 10 юни
Следете всички новини, анализи и коментари за Античния Театър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Талантливият и ексцентричен артист ще даде старт на концертното си лято в Пловдив на 10 юни
Майк Портной отново с бандата за историческо турне и концерт в Пловдив на 21 юли 2025
Пловдив. На 5 юли пловдивчани ще имат възможност да видят постановката на операта „Дон Карлос", която е посрещана с овации в цяла Европа. Спектакълът...