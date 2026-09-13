Пласидо Доминго и Евгени Генчев готови за съвместен концерт
Продуцентът Кирил Кирилов уговори дата с гениалния тенор
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Продуцентът Кирил Кирилов уговори дата с гениалния тенор
Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това, написа той
Спектакълът „Volver – Anima Tango” ще се проведе в 7 български града от 26 март до 1 април
Концертът му ще е на 15 септември
Още една певица предяви претенции към оперната легенда
Известният оперен певец е заподозрян, че е ползвал услугите на секта
Тя наследява на поста Пласидо Доминго, двамата излизат на сцената в Залцбург
Бисове и заря огласиха площада пред „Свети Александър Невски“
Концертът на звездите „Гала в София“ е утре от 20 часа на площада пред храм-паметник „Свети Александър Невски“
Маестро Доминго бе поканен като почетен президент на "Европа Ностра"
Оперната дива е разговаряла за бъдещ проект с Джеймс Камерън
Легендарният тенор не смята да се пенсионира скоро
Площадът пред „Свети Александър Невски“ е митично и магично място, казва световната прима
Младата дизайнерка спечели конкурса, обявен от световното сопрано
Наградата е за изключителния му принос към оперното изкуство
Оперната прима иска да се появи с родни тоалети на концерта си с Пласидо Доминго в София
Великият певец изпълни главната роля в "Набуко" в празна зала
Световното сопрано покори Пловдив, готви се за арената на Верона
Певецът си върна гласа и се излекува от COVID-19
Великият тенор благодари на феновете си за подкрепата