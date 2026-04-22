Пласидо Доминго и Евгени Генчев готови за съвместен концерт

Пласидо Доминго, който за първи път гостува във Варна, вече подготвя нова изненада за българските меломани – великият тенор се срещна с известния продуцент Кирил Кирилов и с топ пианиста Евгени Генчев. Освен че споделиха своя възторг от концерта му в зала „Конгресна“ в Двореца на културата и демонстрираха изключителен респект към творчеството и личноста на световноизвестния певец, двамата съвсем делово уговориха с него дата за общ концерт. 85-годишният артист, който завладя сцената и 6000 души го аплодираха в екстаз, сподели, че с удоволствие ще планира предстоящото супер елитарно събитие.

Топ продуцентът Кирил Кирилов бързо намери общ език с Пласидо Доминго

Както се знае, Евгени Генчев, който е завършил Кралската академия в Лондон, неведнъж е излизал на една сцена с международния величия – Том Джоунс, Лейди Гага, Стинг, а турнетата му с Лука Шулич от 2Cellos са истински събития в Европа и Азия. Евгени е свирил под палката на международни величия на пулта като Марк Елдър и Хосе Медина.

