Една от най-обичаните алтернативни рок групи с първи концерт у нас

Едни от най-успешните имена в съвременния алтернативен и тежък рок - Breaking Benjamin, ще изнесат първия си концерт в България на 29 юни.

Към дългоочакваното дебютно гостуване на американската група се присъединяват и Palaye Royale, които ще открият вечерта като специален гост. Концертът ще се състои в зала „Арена 8888“ в София.

Формирани през 2002 г., Breaking Benjamin са сред най-влиятелните банди на модерната рок сцена с 10 песни, достигнали №1 в рок класациите, множество платинени и мултиплатинени издания, над 8.5 милиарда стрийма и милиони почитатели по целия свят. След подписването си с BMG групата се завърна с новия сингъл „Awaken“ – първата ѝ нова песен от пет години, а предишните албуми „Aurora“ и „Ember“ затвърдиха мястото ѝ сред водещите имена в жанра.

На живо Breaking Benjamin са известни със своя мощен звук, тежки китарни рифове и емоционално заредени изпълнения, превръщащи концертите им в истинско преживяване за феновете.

Към тях в София ще се присъединят Palaye Royale – една от най-интересните млади рок формации на последното десетилетие. Създадена от братята Remington Leith, Sebastian Danzig и Emerson Barrett, групата комбинира глем, арт рок, пънк и алтернативно звучене в собствен стил, често определян като „fashion-art rock“. Последният им албум „Death or Glory“ затвърди репутацията им на една от най-оригиналните и дръзки съвременни рок банди.

Със своята театралност, харизма и експлозивно сценично присъствие Palaye Royale са идеалното допълнение към концерта на Breaking Benjamin, който обещава да се превърне в едно от най-значимите рок събития в България през 2026 г.

Билетите за концерта са в продажба в мрежите на Eventim и Bilet.bg. За най-верните фенове са предвидени и два вида VIP пакети, включващи ранен достъп до залата, лимитирани сувенири, а при Meet & Greet пакета – среща с групата, снимка и подписан тур постер.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com