Оперни звезди и вокални шедьоври в зала "България"

Вокалното изкуство е сред акцентите на 57-ото издание на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“, който и тази година представя впечатляваща палитра от оперни спектакли, вокални рецитали и камерни проекти с участието на изявени български и международни артисти.

На 17 юни в Камерна зала „България“ баритонът Алек Аведисян и пианистката Дориана Чакърова ще представят вокален рецитал с произведения на Вебер, Шуман, Мануел де Файя и Бритън. И двамата артисти се радват на успешна международна кариера и са сред най-ярките български музиканти на световната сцена.

На същата вечер Камерна зала „България“ ще бъде домакин на концерта „Уви, пробуждането пак е неизбежно…“, в който сопраното Мария Павлова и трио Владигерови ще представят музика от Форе, Дебюси, Сати, Пуленк, Азнавур и Мишел Льогран – своеобразно пътешествие през френската музикална култура и поетика.

Особен интерес предизвиква и концертът „Сецесион – Музите на душата“ на 28 юни. Сопраните Мариана Панова и Милена Гюрова, пианистът Стефан Врачев и актрисата Йоанна Буковска ще пресъздадат атмосферата на европейския сецесион чрез музиката на Малер, Албан Берг, Цемлински, Корнголд, Рихард Щраус и Алма Малер – едно изящно съчетание на музика, литература и духа на Виена от началото на ХХ век.

Същия ден фестивалът предлага и камерния проект „Форми на съзерцанието“ с участието на Анна Янкова, Мартин Павлов, Атанас Кръстев и Мирослав Георгиев. Програмата обединява музиката на Дебюси и Равел със съвременни творби в едно фино и съзерцателно музикално преживяване.

В рамките на есенния сезон фестивалът ще отбележи и 100-годишнината от рождението на големия български тенор Никола Николов със специална възпоменателна вечер, през есенния сезон.

С тези събития „Софийски музикални седмици“ отново утвърждава своята роля на водещ международен форум, който събира на една сцена световни музикални традиции, изявени български изпълнители и нови артистични идеи.

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